Подрез впервые в карьере сыграет в полуфинале турнира WTA

19-летняя украинка обновила свое наивысшее достижение на соревнованиях в Руане.
Сегодня, 18:33       Автор: Игорь Мищук
Вероника Подрез / openrouen.fr

В пятницу, 17 апреля, украинка Вероника Подрез (№209 WTA) продолжила свое успешное продвижение по турнирной сетке соревнований WTA 250 во французском Руане.

В четвертьфинале 19-летняя украинская теннисистка встречалась с британкой Кэти Бултер (№64 WTA) и одержала уверенную победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:1.

Соперницы провели на корте 1 час 18 минут. За это время украинка выполнила одну подачу навылет и допустила одну двойную ошибку.

Подрез, стартовав на соревнованиях в Руане с квалификации, одержала пятую подряд победу и теперь на своем дебютном турнире WTA впервые в карьере сыграет в полуфинале.

За место в финале украинская теннисистка поборется с победительницей противостояния между Анной Бондар из Венгрии и Сораной Кырстей из Румынии.

WTA 250, Руан, Франция
1/4 финала

Вероника Подрез (Украина) - Кэти Бултер (Великобритания) 6:4, 6:1

Ранее сообщалось, что украинка Элина Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Штутгарте.

Шахтер выдал результативную ничью с АЗ на пути в полуфинал Лиги конференций - видео матча
