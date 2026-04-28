Баскетбол

Плей-офф НБА: Орландо обыграл Детройт, Оклахома выбила Финикс

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:47       Автор: Валентина Чорноштан
В ночь на вторник, 28 апреля, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого были сыграны три матча первого раунда плей-офф.

Результаты матчей плей-офф НБА за 27 апреля

Орландо – Детройт – 94:88 (26:27, 28:25, 21:17, 19:19)

Счет в серии – 3:1

Орландо: Бэйн (22), Ф. Вагнер (19), Банкеро (18 + 8 подборов), Картер (12 + 11 подборов), Саггс (5) – старт; Кэйн (8 + 9 подборов), да Силва (6), Битадзе (2), Блэк (2).

Детройт: Каннингем (25 + 9 подборов + 6 передач + 8 потерь), Харрис (20), Дюрен (12 + 8 подборов), Д. Робинсон (7), Томпсон (6 + 9 подборов) – старт; Стюарт (8 + 8 блок-шотов), Грин (5), Дженкинс (3), Леверт (2), Хертер (0).

Финикс – Оклахома – 122:131 (33:37, 34:38, 31:31, 24:25)

Счет в серии – 0:4

Финикс: Букер (24 + 6 передач + 6 потерь), Брукс (23), Грин (23), Гиллеспи (20), Игодаро (8 + 8 подборов) – старт; Аллен (12), О’Нил (8 + 7 подборов), Буей (2), Малуач (2).

Оклахома: Гилджес-Александер (31 + 8 передач), Холмгрен (24 + 12 подборов), Митчелл (22 + 6 передач), Хартенштайн (18 + 12 подборов), Дорт (1) – старт; Карузо (14), Уоллес (10), Джо (6), Джейлин Уильямс (3), Уиггинс (2).

Денвер – Миннесота – 125:113 (34:29, 26:22, 37:24, 28:38)

Счет в серии – 2:3

Денвер: Йокич (27 + 12 подборов + 16 передач), Дж. Мюррэй (24 + 7 передач), Джонс (20), К. Джонсон (18), К. Браун (9) – старт; Валанчюнас (9), Хардуэй (8), Б. Браун (7), Джонс (3), Стротер (0).

Миннесота: Рэндл (27 + 9 подборов + 6 передач + 5 потерь), Досунму (18), Макдэниэлс (13), Конли (4), Гобер (3 + 7 подборов) – старт; Хайлэнд (15), Шэннон (15), Рид (12 + 8 подборов), Андерсон (4 + 6 передач), Беранже (2), Кларк (0), Инглс (0), Филлипс (0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Никола Йокич покорил рекорд Леброна Никола Йокич покорил рекорд Леброна
Реал нацелился на тренера который выиграл Мундиаль Реал нацелился на тренера который выиграл Мундиаль
"Как только попаду в него, он это почувствует": Верховен - о бое с Усиком "Как только попаду в него, он это почувствует": Верховен - о бое с Усиком
"Спасибо моей маме": Костюк - о девятой победе подряд в Мадриде "Спасибо моей маме": Костюк - о девятой победе подряд в Мадриде

Видео

Яремчук оформил свой первый дубль за Лион
Яремчук оформил свой первый дубль за Лион

