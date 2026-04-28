Плей-офф НХЛ: Вегас одолел Юту в овертайме, Филадельфия уступила Питтсбургу
В ночь на вторник, 28 апреля, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялись два матча первого раунда Кубка Стэнли.
Результаты матчей плей-офф НХЛ за 27 апреля
Юта – Вегас – 4:5 (0:2, 2:1, 2:1, 0:1)
Счет в серии: 2-2
Шайбы:
0:1 – 1 Дорофеев (Айкел, Барбашев)
0:2 – 18 Хауден (Марнер)
0:3 – 23 Смит (Сиссонс, Хэнифин)
1:3 – 28 Шмалц (Сергачев, Крауз)
2:3 – 28 Коул (Дурзи)
3:3 – 41 Карконе (Сергачев, Гюнтер)
4:3 – 45 Келлер (Сергачев, Шмалц)
4:4 – 50 Хауден (Айкел, Хэнифин)
4:5 – 79 Теодор (Хауден, Айкел)
Питтсбург – Филадельфия – 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Счет в серии: 2-3
Шайбы:
1:0 – 2 Седерблум (Уозерспун, Манта)
2:0 – 23 Дьюар (Лизотт, Кросби)
2:1 – 23 Бамп (Кэйтс, Ристолайнен)
2:2 – 35 Сэнхайм (Конекны, Ристолайнен)
3:2 – 37 Летанг (Ши, Кросби)
