iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бывшая звезда АПЛ продолжит карьеру в МЛС

Аллан Сен-Максимен согласовал контракт с Шарлотт.
Сегодня, 10:45       Автор: Андрей Безуглый
Аллан Сен-Максимен / Getty Images
Аллан Сен-Максимен / Getty Images

Вингер Ланса Аллан Сен-Максимен отправится в МЛС, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что француз стал звездой, выступая за Ньюкасл, но покинув английский клуб, вингер серьезно потерял форму.

В прошедшем сезоне в Лансе у 29-летнего игрока лишь 7+5 в 29-ти матчах сезона.

Ланс не стал продлевать контракт с Сен-Максименом, потому игроку пришлось искать новый клуб. Вскоре француз согласовал контракт с Шарлотт, куда и переберется свободным агентом.

Ранее также сообщалось, что Барселона решила сохранить своего форварда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аллан сен-максимен

Статьи по теме

Сен-Максимен вернулся во Францию Сен-Максимен вернулся во Францию
Экс-звезда АПЛ покинул Мексику из-за расизма Экс-звезда АПЛ покинул Мексику из-за расизма
Наполи нашел вариант замены Кварацхелии Наполи нашел вариант замены Кварацхелии
Усиление для Моуринью: Фенербахче договорился о переходе вингера Аль-Ахли Усиление для Моуринью: Фенербахче договорился о переходе вингера Аль-Ахли

Видео

Плей-офф НХЛ: Каролина вышла вперед в финальной серии
Плей-офф НХЛ: Каролина вышла вперед в финальной серии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Дании в досрочно завершенном спарринге
просмотров
Футбол сегодня: хозяева турнира сыграют свои матчи
просмотров
Плей-офф НБА: Никс победил Сан-Антонио в четвертом матче серии
просмотров
УПЛ: Кудривка и Левый Берег пробились в УПЛ
просмотров

Последние новости

Европа11:42
Жирона подписала еще одного украинца
ЧМ-202611:15
Лето большой игры началось! Кто победит в главном футбольном турнире?
Европа10:45
Бывшая звезда АПЛ продолжит карьеру в МЛС
Европа09:59
Барселона намерена продлить контракт с нападающим
ЧМ-202609:30
ЧМ-2026: анонс дня — Канада vs Босния и Герцеговина, США vs Парагвай
ЧМ-202609:10
Один из лидеров Аргентины вернется в строй к первому туру
НХЛ08:37
Кубок Стэнли: Каролина вышла вперед в серии
НХЛ08:28
Плей-офф НХЛ: Каролина вышла вперед в финальной серии
ЧМ-202608:03
ЧМ-2026: Мексика одержала победу над ЮАР в матче-открытии, Южная Корея обыграла Чехию
ЧМ-202607:50
Южная Корея с камбеком обыграла Чехию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK