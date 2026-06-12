Бывшая звезда АПЛ продолжит карьеру в МЛС

Вингер Ланса Аллан Сен-Максимен отправится в МЛС, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что француз стал звездой, выступая за Ньюкасл, но покинув английский клуб, вингер серьезно потерял форму.

В прошедшем сезоне в Лансе у 29-летнего игрока лишь 7+5 в 29-ти матчах сезона.

Ланс не стал продлевать контракт с Сен-Максименом, потому игроку пришлось искать новый клуб. Вскоре француз согласовал контракт с Шарлотт, куда и переберется свободным агентом.

Ранее также сообщалось, что Барселона решила сохранить своего форварда.

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