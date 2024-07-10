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Усиление для Моуринью: Фенербахче договорился о переходе вингера Аль-Ахли

Еще один игрок решил покинуть Саудовскую Аравию - Аллан Сен-Максимен вернется в Европу.
Сегодня, 18:56
Аллан Сен-Максимен / Getty Images
Аллан Сен-Максимен / Getty Images

Фенербахче приблизился к оформлению еще одного летнего трансфера.

Как сообщает Фабрицио Романо, "желтые канарейки" договорились с Аль-Ахли о переходе вингера Аллана Сен-Максимена.

Стороны заключат арендное соглашение, ради которого футболист пойдет на сокращение зарплаты.

По информации источника, важную роль в переговорах сыграл главный тренер Фенербахче Жозе Моуринью, который хочет видеть Сен-Максимена в своей команде.

Аллан Сен-Максимен стал игроком Аль-Ахли прошлым летом, когда за его продажу Ньюкасл получил 27,2 миллиона евро.

В прошедшем сезоне 27-летний француз принял участие в 31 матче, в которых он записал на свой счет 4 гола и 10 результативных передач.

Ранее стало известно, что бывший клуб Жозе Моуринью интересуется левым защитником Фенербахче и сборной Турции Ферди Кадиоглу.

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