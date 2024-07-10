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Манчестер Юнайтед собирается сделать предложение по защитнику сборной-сенсации Евро

Ферди Кадиоглу может перебраться в АПЛ.
Сегодня, 09:25
Ферди Кадиоглу / Getty Images
Ферди Кадиоглу / Getty Images

Манчестер Юнайтед собирается усилить свою защитную линию.

Как сообщает журналист Ягиз Сабунчуоглу, манкунианцы нацелились на лидера Фенербахче и сборной Турции Ферди Кадиоглу.

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Отмечается, что МЮ в ближайшие дни сделает "желтым канаркам" предложение по 24-летнему левому защитнику, но его сумма не уточняется.

Также топ-клубу АПЛ якобы придется бороться за Кадиоглу еще с четырьмя клубами этой лиги. Один из них Брайтон, об интересе которого Сабунчуоглу сообщил несколько дней назад, названия еще трех клубов неизвестны.

Стоит сказать, что Кадиоглу вместе с Турцией дошел до четвертьфинала Евро, став одной из сенсаций турнира.

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