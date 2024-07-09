Тен Хаг высказался о смене владельцев в Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг высказался о смене руководства в клубе.

"Новый владелец, который пришел в клуб, может помочь нам.

Мы очень рады, что вокруг футбола, вокруг первой команды, у нас есть сильная структура, которая поможет нам во многих аспектах, например в скаутинге и рекрутинге, а также в медицинском и спортивном отделах. Они будут так поддерживать нас, и это поднимет планку".

Читай также: Манчестер Юнайтед продлил контракт с тен Хагом

"Я пришел сюда, чтобы выигрывать трофеи. Мы выиграли два трофея после шестилетнего перерыва, поэтому мы на правильном пути.

У нас есть процесс, который мы построили летом, и мы находимся в очень сильной позиции, чтобы продолжать идти вперед", – сказал нидерландский специалист в интервью MUTV.

Напомним, по итогам минувшего сезонна Манчестер Юнайтед стал лишь восьмым в АПЛ, но про этом выиграл Кубок Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!