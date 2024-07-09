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Тен Хаг высказался о смене владельцев в Манчестер Юнайтед

Нидерландский специалист позитивно оценил перемены.
Вчера, 23:20
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг высказался о смене руководства в клубе.

"Новый владелец, который пришел в клуб, может помочь нам.

Мы очень рады, что вокруг футбола, вокруг первой команды, у нас есть сильная структура, которая поможет нам во многих аспектах, например в скаутинге и рекрутинге, а также в медицинском и спортивном отделах. Они будут так поддерживать нас, и это поднимет планку".

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"Я пришел сюда, чтобы выигрывать трофеи. Мы выиграли два трофея после шестилетнего перерыва, поэтому мы на правильном пути.

У нас есть процесс, который мы построили летом, и мы находимся в очень сильной позиции, чтобы продолжать идти вперед", – сказал нидерландский специалист в интервью MUTV.

Напомним, по итогам минувшего сезонна Манчестер Юнайтед стал лишь восьмым в АПЛ, но про этом выиграл Кубок Англии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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