Манчестер Юнайтед продлил контракт с тен Хагом

Манчестер Юнайтед объявил на своем сайте о продлении контракта с главным тренером Эриком тен Хагом.

Наставник из Нидерландов подписал новое соглашение, которое рассчитано до лета 2026 года.

Напомним, по итогам прошлого сезона "красные дьяволы" заняли лишь восьмое место в АПЛ, однако сумели выиграть Кубок Англии.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед договорился с Ньюкаслом о переходе спортивного директора.

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