Манчестер Юнайтед продлил контракт с тен Хагом
Нидерландский специалист остается в стане "красных дьяволов".
Манчестер Юнайтед объявил на своем сайте о продлении контракта с главным тренером Эриком тен Хагом.
Наставник из Нидерландов подписал новое соглашение, которое рассчитано до лета 2026 года.
✍️ Here to stay.#MUFC— Manchester United (@ManUtd) July 4, 2024
Напомним, по итогам прошлого сезона "красные дьяволы" заняли лишь восьмое место в АПЛ, однако сумели выиграть Кубок Англии.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед договорился с Ньюкаслом о переходе спортивного директора.
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