В ближайшее время Дэн Эшворт приступит к выполнению своих обязанностей на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед договорился с Ньюкаслом о переходе спортивного директора Дэна Эшворта, сообщает The Athletic.

На Олд Траффорд 53-летний специалист займет аналогичную должность.

Переезд Эшворта в Манчестер был отложен из-за того, что клубы пытались найти компромисс по компенсации. Он даже намеревался подать в суд на "сорок", чтобы ускорить смену работы.

Спустя более чем четыре месяца тяжелых переговоров переход Эшворта был согласован. Ожидается, что он немедленно приступит к своей должности в обновленной структуре манкунианцев.

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По информации источника, Дэн Эшворт будет нести общую ответственность за футбольные результаты, подбор персонала и деятельность команды. Ему будет подчиняться новый технический директор Джейсон Уилкокс.

Сам Эшворт будет подчиняться сэру Дэйву Брэйлсфорду, которому совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф поручил провести обзор футбольной деятельности Юнайтед.

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