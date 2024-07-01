Манчестер Юнайтед презентовал домашнюю форму на сезон-2024/25

Манчестер Юнайтед представил новую домашнюю форму на сезон 2024/25.

Экипировка выполнена в традиционном красном цвете от технического спонсора Adidas.

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Также на футболках теперь размещен логотип нового партнера клуба - Snapdragon.

A new kit. A new era.



Presenting our 2024/25 home kit 💯#MUFC || @adidasFootball — Manchester United (@ManUtd) July 1, 2024

Отметим, стоимость новой футболки составляет 110 фунтов.

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