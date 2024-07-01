iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед презентовал домашнюю форму на сезон-2024/25

"Красные дьяволы" обновили свою экипировку.
Сегодня, 12:44
Лисандро Мартинес / Instagram
Лисандро Мартинес / Instagram

Манчестер Юнайтед представил новую домашнюю форму на сезон 2024/25.

Экипировка выполнена в традиционном красном цвете от технического спонсора Adidas.

Читай также: Манчестер Юнайтед презентовал экипировку на следующий сезон: новые формы футбольных команд на следующий сезон

Также на футболках теперь размещен логотип нового партнера клуба - Snapdragon.

Отметим, стоимость новой футболки составляет 110 фунтов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: форма манчестер юнайтед

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед договорился с Ньюкаслом о переходе спортивного директора Манчестер Юнайтед договорился с Ньюкаслом о переходе спортивного директора
Манчестер Юнайтед предложил пятилетний контракт футболисту Баварии Манчестер Юнайтед предложил пятилетний контракт футболисту Баварии
Манчестер Юнайтед пытается перехватить у Баварии хавбека сборной Англии Манчестер Юнайтед пытается перехватить у Баварии хавбека сборной Англии
Манчестер Юнайтед связался с Де Лигтом, который готов покинуть Баварию Манчестер Юнайтед связался с Де Лигтом, который готов покинуть Баварию
Помочь журналистам

Видео

Голевая феерия в обзоре матча Испания - Грузия
Голевая феерия в обзоре матча Испания - Грузия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Формула 115:10
Вольфф: Мои слова Расселлу были самой глупой вещью, которую я сделал за 12 лет в Мерседес
Теннис14:50
Украинцы на Уимблдоне: Ястремская прошла в следующий раунд, Цуренко - вылетела
Теннис14:47
Ястремская стартовала на Уимблдоне с победы над представительницей Аргентины
Теннис14:40
Цуренко вылетела в первом раунде Уимблдона
Европа14:32
Манчестер Юнайтед договорился с Ньюкаслом о переходе спортивного директора
Европа14:20
Хавбек Реала принял решение покинуть клуб
НБА13:55
Экс-тренер Кливленда возглавил Детройт
ММА13:50
Налоговая арестовала счета российского чемпиона UFC
НБА13:43
НБА обнародовала новый потолок зарплат и налог на роскошь на сезон-2024/25
Евро-202413:20
Франция пригласила Погба и Матюиди на матч против Бельгии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK