Манчестер Юнайтед презентовал домашнюю форму на сезон-2024/25
"Красные дьяволы" обновили свою экипировку.
Манчестер Юнайтед представил новую домашнюю форму на сезон 2024/25.
Экипировка выполнена в традиционном красном цвете от технического спонсора Adidas.
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Также на футболках теперь размещен логотип нового партнера клуба - Snapdragon.
A new kit. A new era.— Manchester United (@ManUtd) July 1, 2024
Presenting our 2024/25 home kit 💯#MUFC || @adidasFootball
Отметим, стоимость новой футболки составляет 110 фунтов.
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