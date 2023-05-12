Новые формы футбольных команд на следующий сезон
Многие клубы и сборные проведут обновление своей игровой аммуниции.
В сезоне-2023/24 мы традиционно увидим большинство топ-клубов в новом обличии. Уже начиная с мая команды начали показывать свои новые игровые формы на следующую кампанию.
ISPORT представляет комплекты измененных форм, которые уже появились в Сети. Эта статья в будущем будет обновляться.
Ювентус
Форма "старой синьоры" выполнена в черно-белых цветах с нетрадиционной формой полос, а также вставлены желтые элементы.
На нашем сайте доступно больше фото основной формы Ювентуса.
Ливерпуль
Новая домашняя форма мерсисайдцев, разработанная Nike, вдохновлена экипировкой, в которой Ливерпуль играл в сезоне-1973/74, ровно полвека назад.
Больше фото основной формы Ливерпуля.