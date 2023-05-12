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Футбол

Новые формы футбольных команд на следующий сезон

Многие клубы и сборные проведут обновление своей игровой аммуниции.
Сегодня, 14:50
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

В сезоне-2023/24 мы традиционно увидим большинство топ-клубов в новом обличии. Уже начиная с мая команды начали показывать свои новые игровые формы на следующую кампанию.

ISPORT представляет комплекты измененных форм, которые уже появились в Сети. Эта статья в будущем будет обновляться.

Ювентус

Форма "старой синьоры" выполнена в черно-белых цветах с нетрадиционной формой полос, а также вставлены желтые элементы.

На нашем сайте доступно больше фото основной формы Ювентуса.

Ливерпуль

Новая домашняя форма мерсисайдцев, разработанная Nike, вдохновлена экипировкой, в которой Ливерпуль играл в сезоне-1973/74, ровно полвека назад.

Больше фото основной формы Ливерпуля.


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