Новые формы футбольных команд на следующий сезон

Многие клубы и сборные проведут обновление своей игровой аммуниции.

В сезоне-2023/24 мы традиционно увидим большинство топ-клубов в новом обличии. Уже начиная с мая команды начали показывать свои новые игровые формы на следующую кампанию.

ISPORT представляет комплекты измененных форм, которые уже появились в Сети. Эта статья в будущем будет обновляться.

Ювентус

Форма "старой синьоры" выполнена в черно-белых цветах с нетрадиционной формой полос, а также вставлены желтые элементы.

На нашем сайте доступно больше фото основной формы Ювентуса.

Ливерпуль

Новая домашняя форма мерсисайдцев, разработанная Nike, вдохновлена экипировкой, в которой Ливерпуль играл в сезоне-1973/74, ровно полвека назад.

Больше фото основной формы Ливерпуля.