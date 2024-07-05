Оранжево-черные и впервые сине-желтые: Шахтер презентовал новую форму

"Горняки" представили три комплекта экипировки на следующий сезон.

Шахтер и технический партнер клуба компания Puma представили новую форму, в которой донецкая команда будет выступать в сезоне-2024/25.

Домашний и выездной комплекты обновленной экипировки сделаны в традиционных для "горняков" оранжевом и черном цветах.

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Третья резервная форма Шахтера впервые в истории клуба выполнена в национальных сине-желтых цветах, сообщает пресс-служба "горняков".

Пам’ятаєш свій перший футбольний матч? ⚽️

Момент, коли вперше відчуваєш, як сотні сердець б’ються в унісон.

Емоції, які неможливо передати словами.



Ми росли, і футбол ріс із нами.

Але любов до команди залишилася незмінною.



Forever. #Shakhtar. pic.twitter.com/vDsZ1q9ZwC — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 5, 2024

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с новыми формами других команд на следующий сезон.

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