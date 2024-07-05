Оранжево-черные и впервые сине-желтые: Шахтер презентовал новую форму
Шахтер и технический партнер клуба компания Puma представили новую форму, в которой донецкая команда будет выступать в сезоне-2024/25.
Домашний и выездной комплекты обновленной экипировки сделаны в традиционных для "горняков" оранжевом и черном цветах.
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Третья резервная форма Шахтера впервые в истории клуба выполнена в национальных сине-желтых цветах, сообщает пресс-служба "горняков".
Пам’ятаєш свій перший футбольний матч? ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 5, 2024
Момент, коли вперше відчуваєш, як сотні сердець б’ються в унісон.
Емоції, які неможливо передати словами.
Ми росли, і футбол ріс із нами.
Але любов до команди залишилася незмінною.
Forever. #Shakhtar. pic.twitter.com/vDsZ1q9ZwC
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с новыми формами других команд на следующий сезон.
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