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Шахтер сообщил, где будет проводить матчи еврокубков в сезоне-2024/25

"Горняки" остались в Германии, но сменили город и стадион.
Сегодня, 15:53
ФК Шахтер Донецк
ФК Шахтер Донецк

Шахтер официально сообщил, что будет проводить домашние матчи Лиги чемпионов сезона-2024/25 в Германии.

"Горняки" будут играть на Фельтинс-Арене в Гельзенкирхене.

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Стороны заключили соглашение с Шальке 04, которому принадлежит стадион.

В сезоне-2023/24 Шахтер проводил еврокубковые матчи в Гамбурге.

Отметим, что украинский клуб начнет матчи Лиги чемпионов на стадии группового этапа.

Ранее Ярослав Ракицкий объявил об уходе из Шахтера.

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Источник: ФК Шахтер Донецк

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