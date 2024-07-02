Шахтер сообщил, где будет проводить матчи еврокубков в сезоне-2024/25
"Горняки" остались в Германии, но сменили город и стадион.
Шахтер официально сообщил, что будет проводить домашние матчи Лиги чемпионов сезона-2024/25 в Германии.
"Горняки" будут играть на Фельтинс-Арене в Гельзенкирхене.
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Стороны заключили соглашение с Шальке 04, которому принадлежит стадион.
В сезоне-2023/24 Шахтер проводил еврокубковые матчи в Гамбурге.
Отметим, что украинский клуб начнет матчи Лиги чемпионов на стадии группового этапа.
Ранее Ярослав Ракицкий объявил об уходе из Шахтера.
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Источник: ФК Шахтер Донецк