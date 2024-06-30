Ракицкий объявил об уходе из Шахтера

Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий официально сообщил, что покидает донецкий клуб.

Футболист опубликовал пост в Instagram, в котором попрощался с "горняками".

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"С 12 лет и до сегодня я отдавал и оставлял свое сердце, себя Шахтеру. Как на футбольной арене, так и за пределами зеленого поля.

Спасибо, президент, за все, что вы делали для нас. За то, что дали шанс наслаждаться карьерой в лучших условиях на лучшем стадионе. За то, что в меня поверили. Я отдавал всего себя за родной клуб. Спасибо, Шахтер. Спасибо, мой украинский Донецк. Желаю золотых кубков и побед.

Молодежь Шахтера, никогда не сдавайтесь, будьте лучшими, прогрессируйте и прославляйте наш родной Шахтер по всему миру. Я верю в вас. Я буду всегда болеть за вас. И у меня навсегда оранжево-черное сердце.

Я покидаю Шахтер. История, с которой связана вся моя жизнь, завершилась", - написал Ракицкий.

Всего Ракицкий провел 358 игр за Шахтер, в которых забил 18 голов и сделал 35 голевых передач. Вместе с командой он выиграл 10 чемпионатов, семь Кубков и шесть Суперкубков Украины.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Шахтера возглавил Марсель.

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