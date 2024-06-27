Легионер Шахтера прокомментировал решение вернуться в клуб

По мнению Винисиуса Тобиаса, за два года ситуация в Украине несколько изменилась.

Футболист донецкого Шахтера Винисиус Тобиас прокомментировал решение не уходить из клуба после того, как Реал Мадрид решил не выкупать его из аренды.

По словам бразильца, за два года полномасштабного вторжения ситуация в Украине несколько изменилась.

Читай также: Шахтер продал иностранного хавбека чемпиону Дании

"Я чувствую себя очень счастливым, что вернулся в Шахтер сейчас. 2 года опыта в Реале, но я на самом деле очень счастлив, что вернулся и имею возможность принести команде лучший результат, который я могу.

Для меня самое важное - это играть, и неважно, в каком это месте. В Шахтере мне дают возможность играть, и я имею возможность изучать здесь много разного и ценного для себя.

Когда я прибыл в Шахтер, это был довольно сложный момент. Был мой День рождения, и как раз начались все эти события, о которых вам известно.

Но я вижу, что за 2 года ситуация в определенной степени изменилась, и самое важное, что у нас есть возможность играть в футбол в относительно спокойной манере. И самое важное, что я могу играть, наслаждаться любимой игрой каждый день", - сказал Тобиас

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!