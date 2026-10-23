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"Все будет хорошо": Петряк показал фото из больницы после жуткой травмы в матче с Динамо

Игрок Кудривки поблагодарил всех за поддержку.
Сегодня, 23:22       Автор: Игорь Мищук
Иван Петряк / ФК Кудривка
Иван Петряк / ФК Кудривка

Полузащитник Кудривки Иван Петряк впервые прокомментировал жуткий эпизод в матче десятого тура украинской Премьер-лиги с Динамо (1:3).

Напомним, что под конец первого тайма поединка игрок во время борьбы за мяч столкнулся головами с защитником киевлян Владиславом Дубинчаком, после чего упал на газон, потеряв сознание. Медики оказали ему помощь на поле и увезли на скорой.

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У себя в Instagram Петряк опубликовал фото с больницы и поблагодарил всех за поддержку.

"Нереально ответить на каждое ваше сообщение, но я все вижу. Спасибо за такую ​​невероятную поддержку. Все будет хорошо", - написал Петряк.

Напомним, что после матча защитник Динамо Дубинчак рассказал о столкновении с Петряком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Иван Петряк Кудривка

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