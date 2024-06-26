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Шахтер продал иностранного хавбека чемпиону Дании

"Горняки" даже сумели заработать на игроке, который провел в команде всего полгода.
Сегодня, 15:59
Денил Кастилло / Getty Images
Денил Кастилло / Getty Images

Шахтер на своем официальном сайте объявили об исходящем трансфере.

Полузащитник Денил Кастилло присоединился к датскому Мидтьюлланду. По информации Transfermarkt, переход 20-летнего эквадорца обошелся действующему чемпиону Дании в 4 миллиона евро.

Стоит отметить, что Кастилло стал игроком Шахтера лишь прошлым летом. "Оранжево-черные" выплатили 800 тысяч за игрока эквадорскому ЛДУ Кито.

За год в Шахтере Денил провел всего шесть матчей (все в рамках УПЛ), не отличившись результативными действиями.

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Зимой этого года он отправился в аренду в Партизан до конца сезона-2023/24. Там он выступил чуть успешнее: два гола и один ассист в 15 матчах.

Напомним, что ранее Шахтер объявил о переходе тунисского защитника Алаа Грама.

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