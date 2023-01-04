Трансферы УПЛ: зимние переходы всех команд чемпионата Украины
Традиционно на старте нового года футбольные клубы всего мира ищут усиление на ближайшие месяцы, подписывают новичков и продают тех, кто не входит в их планы на ближайшее время.
Трансферное окно в Украине будет открыто до начала весны, и в течение этого времени ISPORT будет следовать за всеми переходами с участием украинских клубов.
Верес
Кого подписали:
- Денис Балан (з. свободный агент),
- Александр Савошко (з. Прикарпатье, вернулся из аренды),
- Игорь Гук (з. Звягель, вернулся из аренды),
- Максим Переходько (п. Звягель, вернулся из аренды)
Кто ушел:
- Сергей Шестаков (п, свободный агент),
- Роман Мельник (з, свободный агент),
- Михаил Сергийчук (н, свободный агент)
- Евгений Пасич (п. Днепр-1, 150 тысяч евро)
Ворскла
Кого подписали:
- Ибраима Кане (п. Хуанхай, вернулся из аренды)
- Родель Ричардс (н. свободный агент)
Кто ушел:
- Александр Ткаченко (в. свободный агент)
Динамо Киев
Кого подписали:
- Богдан Леднев (п. Фехервар, вернулся из аренды),
- Евгений Исаенко (н. Колос, вернулся из аренды),
- Денис Кузик (з. Колос, вернулся из аренды),
- Витиньо (н. Атлетик Паранаэнсе, вернулся из аренды)
Кто ушел:
- Владислав Кучерук (и. свободный агент)
СК Днепр-1
Кого подписали:
- Франциско Ди Франко (п. Атлетико Тукуман, вернулся из аренды),
- Билл (н. РФШ, вернулся из аренды)
- Евгений Пасич (п. Верес, 150 тысяч евро)
Кто ушел:
- Весли Брага (н. свободный агент),
- Бузанелло (з. Шапекоэнсе, завершение аренды)
Заря
Кого подписали:
Отсутствуют трансферы
Кто ушел:
- Кристиан (н. Младость, свободный агент),
- Максим Лунев (н. свободный агент)
Ингулец
Кого подписали:
- Мохаммед Али Бен Салем (з. Шебба, по)
Кто ушел:
Отсутствуют трансферы
Колос
Кого подписали:
- Альваро Нгамба (п. Мариенхамн, вернулся из аренды),
- Евгений Кучеренко (д. Аксу, вернулся из аренды),
- Ренан Оливейра (н. Жальгирс, вернулся из аренды),
- Диего Кариока (н. Залаэгерсег, вернулся из аренды)
Кто ушел:
- Евгений Исаенко (н. Динамо, завершение аренды),
- Денис Кузик (з. Динамо, завершение аренды)
Кривбасс
Кого подписали:
Отсутствуют трансферы
Кто ушел:
- Иван Зотько (з. свободный агент),
- Алексей Хобленко (н. Карпаты, аренда)
Львов
Кого подписали:
- Шина (н. Актобе, вернулся из аренды),
- Пернамбуко (н. Шериф, вернулся из аренды),
- Альваро Таварес (п. Дела, вернулся из аренды)
Кто ушел:
- Павел Полегенько (з. свободный агент),
- Александр Ильющенков (д. Карпаты, свободный агент),
- Андрей Акимов (п. свободный агент),
- Михаил Шишко (п. свободный агент),
- Богдан Мишенко (п. свободный агент),
- Роман Михайлов (п. Динамо Ю19, завершение аренды)
Металлист
Кого подписали:
- Матеус Пейшото (н. Сеара, вернулся из аренды),
- Брайан Риаскос (н. Аль-Халидж, вернулся из аренды),
- Маилтон (з. Шапекоэнсе, вернулся из аренды)
Кто ушел:
- Маилтон (з. Понте Прета, аренда),
- Брайан Риаскос (н. Маритиму, аренда)
Металлист 1925
Кого подписали:
- Фабиньо (п. Понте-Прета, вернулся из аренды)
Кто ушел:
Отсутствуют трансферы
Минай
Кого подписали:
Отсутствуют трансферы
Кто ушел:
Отсутствуют трансферы
Александрия
Кого подписали:
Отсутствуют трансферы
Кто ушел:
- Денис Костышин (п. Эль-Пасо, свободный агент)
Рух
Кого подписали:
- Эдсон Фернандо (п. Атлетико Паранаэнсе, вернулся из аренды)
Кто ушел:
Отсутствуют трансферы
Черноморец
Кого подписали:
- Вандерсон (п. Паневежис, вернулся из аренды)
Кто ушел:
- Реалдо Фили (н. свободный агент),
- Сергей Петько (п. свободный агент),
- Сергей Суханов (з. свободный агент),
- Иван Литвиненко (п. свободный агент),
- Сергей Кравченко (п. завершил карьеру)
Шахтер
Кого подписали:
- Гиорги Гочолейшвили (з. Сабуртало, 1 млн евро),
- Майкон (п. Коринтианс, вернулся из аренды)
Кто ушел:
Отсутствуют трансферы