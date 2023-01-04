Трансферы УПЛ: зимние переходы всех команд чемпионата Украины

Традиционно на старте нового года футбольные клубы всего мира ищут усиление на ближайшие месяцы, подписывают новичков и продают тех, кто не входит в их планы на ближайшее время.

Трансферное окно в Украине будет открыто до начала весны, и в течение этого времени ISPORT будет следовать за всеми переходами с участием украинских клубов.

Верес

Кого подписали:

Денис Балан (з. свободный агент),

Александр Савошко (з. Прикарпатье, вернулся из аренды),

Игорь Гук (з. Звягель, вернулся из аренды),

Максим Переходько (п. Звягель, вернулся из аренды)

Кто ушел:

Сергей Шестаков (п, свободный агент),

Роман Мельник (з, свободный агент),

Михаил Сергийчук (н, свободный агент)

Евгений Пасич (п. Днепр-1, 150 тысяч евро)

Ворскла

Кого подписали:

Ибраима Кане (п. Хуанхай, вернулся из аренды)

Родель Ричардс (н. свободный агент)

Кто ушел:

Александр Ткаченко (в. свободный агент)

Динамо Киев

Кого подписали:

Богдан Леднев (п. Фехервар, вернулся из аренды),

Евгений Исаенко (н. Колос, вернулся из аренды),

Денис Кузик (з. Колос, вернулся из аренды),

Витиньо (н. Атлетик Паранаэнсе, вернулся из аренды)

Кто ушел:

Владислав Кучерук (и. свободный агент)

СК Днепр-1

Кого подписали:

Франциско Ди Франко (п. Атлетико Тукуман, вернулся из аренды),

Билл (н. РФШ, вернулся из аренды)

Евгений Пасич (п. Верес, 150 тысяч евро)

Кто ушел:

Весли Брага (н. свободный агент),

Бузанелло (з. Шапекоэнсе, завершение аренды)

Заря

Кого подписали:

Отсутствуют трансферы

Кто ушел:

Кристиан (н. Младость, свободный агент),

Максим Лунев (н. свободный агент)

Ингулец

Кого подписали:

Мохаммед Али Бен Салем (з. Шебба, по)

Кто ушел:

Отсутствуют трансферы

Колос

Кого подписали:

Альваро Нгамба (п. Мариенхамн, вернулся из аренды),

Евгений Кучеренко (д. Аксу, вернулся из аренды),

Ренан Оливейра (н. Жальгирс, вернулся из аренды),

Диего Кариока (н. Залаэгерсег, вернулся из аренды)

Кто ушел:

Евгений Исаенко (н. Динамо, завершение аренды),

Денис Кузик (з. Динамо, завершение аренды)

Кривбасс

Кого подписали:

Отсутствуют трансферы

Кто ушел:

Иван Зотько (з. свободный агент),

Алексей Хобленко (н. Карпаты, аренда)

Львов

Кого подписали:

Шина (н. Актобе, вернулся из аренды),

Пернамбуко (н. Шериф, вернулся из аренды),

Альваро Таварес (п. Дела, вернулся из аренды)

Кто ушел:

Павел Полегенько (з. свободный агент),

Александр Ильющенков (д. Карпаты, свободный агент),

Андрей Акимов (п. свободный агент),

Михаил Шишко (п. свободный агент),

Богдан Мишенко (п. свободный агент),

Роман Михайлов (п. Динамо Ю19, завершение аренды)

Металлист

Кого подписали:

Матеус Пейшото (н. Сеара, вернулся из аренды),

Брайан Риаскос (н. Аль-Халидж, вернулся из аренды),

Маилтон (з. Шапекоэнсе, вернулся из аренды)

Кто ушел:

Маилтон (з. Понте Прета, аренда),

Брайан Риаскос (н. Маритиму, аренда)

Металлист 1925

Кого подписали:

Фабиньо (п. Понте-Прета, вернулся из аренды)

Кто ушел:

Отсутствуют трансферы

Минай

Кого подписали:

Отсутствуют трансферы

Кто ушел:

Отсутствуют трансферы

Александрия

Кого подписали:

Отсутствуют трансферы

Кто ушел:

Денис Костышин (п. Эль-Пасо, свободный агент)

Рух

Кого подписали:

Эдсон Фернандо (п. Атлетико Паранаэнсе, вернулся из аренды)

Кто ушел:

Отсутствуют трансферы

Черноморец

Кого подписали:

Вандерсон (п. Паневежис, вернулся из аренды)

Кто ушел:

Реалдо Фили (н. свободный агент),

Сергей Петько (п. свободный агент),

Сергей Суханов (з. свободный агент),

Иван Литвиненко (п. свободный агент),

Сергей Кравченко (п. завершил карьеру)

Шахтер

Кого подписали:

Гиорги Гочолейшвили (з. Сабуртало, 1 млн евро),

Майкон (п. Коринтианс, вернулся из аренды)

Кто ушел:

Отсутствуют трансферы