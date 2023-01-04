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Трансферы УПЛ: зимние переходы всех команд чемпионата Украины

ISPORT знакомит читателей со всеми трансферами клубов украинской элиты.
Сегодня, 15:31

Традиционно на старте нового года футбольные клубы всего мира ищут усиление на ближайшие месяцы, подписывают новичков и продают тех, кто не входит в их планы на ближайшее время.

Трансферное окно в Украине будет открыто до начала весны, и в течение этого времени ISPORT будет следовать за всеми переходами с участием украинских клубов.

Верес

Кого подписали:

  • Денис Балан (з. свободный агент),
  • Александр Савошко (з. Прикарпатье, вернулся из аренды),
  • Игорь Гук (з. Звягель, вернулся из аренды),
  • Максим Переходько (п. Звягель, вернулся из аренды)

Кто ушел:

  • Сергей Шестаков (п, свободный агент),
  • Роман Мельник (з, свободный агент),
  • Михаил Сергийчук (н, свободный агент)
  • Евгений Пасич (п. Днепр-1, 150 тысяч евро)

Ворскла

Кого подписали:

  • Ибраима Кане (п. Хуанхай, вернулся из аренды)
  • Родель Ричардс (н. свободный агент)

Кто ушел:

  • Александр Ткаченко (в. свободный агент)

Динамо Киев

Кого подписали:

  • Богдан Леднев (п. Фехервар, вернулся из аренды),
  • Евгений Исаенко (н. Колос, вернулся из аренды),
  • Денис Кузик (з. Колос, вернулся из аренды),
  • Витиньо (н. Атлетик Паранаэнсе, вернулся из аренды)

Кто ушел:

  • Владислав Кучерук (и. свободный агент)

СК Днепр-1

Кого подписали:

  • Франциско Ди Франко (п. Атлетико Тукуман, вернулся из аренды),
  • Билл (н. РФШ, вернулся из аренды)
  • Евгений Пасич (п. Верес, 150 тысяч евро)

Кто ушел:

  • Весли Брага (н. свободный агент),
  • Бузанелло (з. Шапекоэнсе, завершение аренды)

Заря

Кого подписали:

Отсутствуют трансферы

Кто ушел:

  • Кристиан (н. Младость, свободный агент),
  • Максим Лунев (н. свободный агент)

Ингулец

Кого подписали:

  • Мохаммед Али Бен Салем (з. Шебба, по)

Кто ушел:

Отсутствуют трансферы

Колос

Кого подписали:

  • Альваро Нгамба (п. Мариенхамн, вернулся из аренды),
  • Евгений Кучеренко (д. Аксу, вернулся из аренды),
  • Ренан Оливейра (н. Жальгирс, вернулся из аренды),
  • Диего Кариока (н. Залаэгерсег, вернулся из аренды)

Кто ушел:

  • Евгений Исаенко (н. Динамо, завершение аренды),
  • Денис Кузик (з. Динамо, завершение аренды)

Кривбасс

Кого подписали:

Отсутствуют трансферы

Кто ушел:

  • Иван Зотько (з. свободный агент),
  • Алексей Хобленко (н. Карпаты, аренда)

Львов

Кого подписали:

  • Шина (н. Актобе, вернулся из аренды),
  • Пернамбуко (н. Шериф, вернулся из аренды),
  • Альваро Таварес (п. Дела, вернулся из аренды)

Кто ушел:

  • Павел Полегенько (з. свободный агент),
  • Александр Ильющенков (д. Карпаты, свободный агент),
  • Андрей Акимов (п. свободный агент),
  • Михаил Шишко (п. свободный агент),
  • Богдан Мишенко (п. свободный агент),
  • Роман Михайлов (п. Динамо Ю19, завершение аренды)

Металлист

Кого подписали:

  • Матеус Пейшото (н. Сеара, вернулся из аренды),
  • Брайан Риаскос (н. Аль-Халидж, вернулся из аренды),
  • Маилтон (з. Шапекоэнсе, вернулся из аренды)

Кто ушел:

  • Маилтон (з. Понте Прета, аренда),
  • Брайан Риаскос (н. Маритиму, аренда)

Металлист 1925

Кого подписали:

  • Фабиньо (п. Понте-Прета, вернулся из аренды)

Кто ушел:

Отсутствуют трансферы

Минай

Кого подписали:

Отсутствуют трансферы

Кто ушел:

Отсутствуют трансферы

Александрия

Кого подписали:

Отсутствуют трансферы

Кто ушел:

  • Денис Костышин (п. Эль-Пасо, свободный агент)

Рух

Кого подписали:

  • Эдсон Фернандо (п. Атлетико Паранаэнсе, вернулся из аренды)

Кто ушел:

Отсутствуют трансферы

Черноморец

Кого подписали:

  • Вандерсон (п. Паневежис, вернулся из аренды)

Кто ушел:

  • Реалдо Фили (н. свободный агент),
  • Сергей Петько (п. свободный агент),
  • Сергей Суханов (з. свободный агент),
  • Иван Литвиненко (п. свободный агент),
  • Сергей Кравченко (п. завершил карьеру)

Шахтер

Кого подписали:

  • Гиорги Гочолейшвили (з. Сабуртало, 1 млн евро),
  • Майкон (п. Коринтианс, вернулся из аренды)

Кто ушел:

Отсутствуют трансферы


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