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Шахтер объявил о трансфере тунисского защитника

Алаа Грам присоединился к донецкому коллективу.
Сегодня, 10:28
Алаа Грам / ФК Шахтер Донецк
Алаа Грам / ФК Шахтер Донецк

Шахтер на своем официальном сайте объявил об очередном летнем трансфере.

Состав донецкого клуба пополнил защитник Алаа Грам, который подписал 5-летний контракт. Игрок сборной Туниса перешел из своей родной команды Сфаксьен.

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Грам дебютировал за первую команду Сфаксьена в 17-летнем возрасте в 2019 году. За этот период 22-летний игрок провел 98 матчей, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей.

В составе Сфаксьена футболист дважды стал обладателем Кубка Туниса (2019, 2022). На его счету также три матча за сборную Туниса, за которую он дебютировал 28 марта 2023 года.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми сделками клубов Украинской Премьер-лиги во время летнего трансферного окна.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Шахтер Донецк

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