Шахтер объявил о трансфере тунисского защитника

Шахтер на своем официальном сайте объявил об очередном летнем трансфере.

Состав донецкого клуба пополнил защитник Алаа Грам, который подписал 5-летний контракт. Игрок сборной Туниса перешел из своей родной команды Сфаксьен.

🇹🇳 Алаа Грам – гравець «Шахтаря»! ⚒



✍️ Контракт із 22-річним центральним захисником з Тунісу розраховано на 5 років 📝



Дізнайтеся більше: https://t.co/71MNYJdfmx.



👋 Вітаємо Алаа в клубі й зичимо успіхів! 🙌#Shakhtar pic.twitter.com/OUhHoOuuhx — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 26, 2024

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Грам дебютировал за первую команду Сфаксьена в 17-летнем возрасте в 2019 году. За этот период 22-летний игрок провел 98 матчей, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей.

В составе Сфаксьена футболист дважды стал обладателем Кубка Туниса (2019, 2022). На его счету также три матча за сборную Туниса, за которую он дебютировал 28 марта 2023 года.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми сделками клубов Украинской Премьер-лиги во время летнего трансферного окна.

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