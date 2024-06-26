Игрок африканской сборной покинул Зарю

Футболист не убедил руководство луганского клуба в необходимости выкупить его контракт.

В следующем сезоне Заря будет выступать без одного иностранного игрока.

Как сообщает Sport.ua, луганский клуб не стал пользоваться опцией выкупа контракта Жана Клода Азиангбе, которая была прописана в арендном соглашении. Таким образом игрок сборной Того вернется в расположение эмиратского Аль-Насра.

По словам агента 20-летнего хавбека Эдуардо Корначини, его клиент продолжит карьеру в одном из клубов, который принадлежит City Football Group.

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В прошедшем сезоне Жан Клод Азиангбе принял участие в 15 матчах "черно-белых" во всех турнирах, но результативными действиями не отличился.

Ранее стало известно, что луганская Заря оформила трансфер словенского защитника.

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