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Заря усилила линию обороны словенским защитником

Еще один иностранный футболист будет выступать в чемпионате Украины.
Сегодня, 07:57
Жан Тронтель / https://nsmura.si/
Жан Тронтель / https://nsmura.si/

Заря оформила свой первый трансфер межсезонья, подписав правого защитника Муры Жана Тронтеля.

О подписании многолетнего контракта с 24-летним футболистом луганский клуб объявил в социальных сетях.

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К Муре Тронтель присоединился год назад, перейдя из Браво (Любляна) на правах свободного агента. В прошедшем сезоне игрок провел 32 матчах в чемпионате и Кубке, где отметился двумя голами и тремя ассистами.

К тому же. ранее он вызывался в сборные Словении U-16, U-17, U-18, U-19 и U-21.

И хотя Заря не раскрывает детали сделки, согласно Transfermarkt, трансфер Тронтеля обошелся "черно-белым" в 200 тысяч евро.

Ранее Зарю покинул Богдан Бутко, не ставший продлевать контракт с клубом. Его и призван заменить словенец.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми летними трансферами клубов Украинской Премьер-лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Заря Луганск

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