Заря усилила линию обороны словенским защитником

Еще один иностранный футболист будет выступать в чемпионате Украины.

Заря оформила свой первый трансфер межсезонья, подписав правого защитника Муры Жана Тронтеля.

О подписании многолетнего контракта с 24-летним футболистом луганский клуб объявил в социальных сетях.

Жан Тронтель - гравець «Зорі»



Першим новачком луганської «Зорі» в це міжсезоння став словенський захисник Жан Тронтель, з яким «чорно-білі» уклали довгостроковий контракт.



Жан - вже екс-гравець клубу «Мура» Словенія. Йому 24 роки. Грає на позиції правого захисника. pic.twitter.com/H8a1t4dKT6 — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) June 23, 2024

Читай также: Динамо предложило Заре несколько вариантов сделки по Герреро

К Муре Тронтель присоединился год назад, перейдя из Браво (Любляна) на правах свободного агента. В прошедшем сезоне игрок провел 32 матчах в чемпионате и Кубке, где отметился двумя голами и тремя ассистами.

К тому же. ранее он вызывался в сборные Словении U-16, U-17, U-18, U-19 и U-21.

И хотя Заря не раскрывает детали сделки, согласно Transfermarkt, трансфер Тронтеля обошелся "черно-белым" в 200 тысяч евро.

Ранее Зарю покинул Богдан Бутко, не ставший продлевать контракт с клубом. Его и призван заменить словенец.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми летними трансферами клубов Украинской Премьер-лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!