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Динамо предложило Заре несколько вариантов сделки по Герреро

При этом панамский форвард - не единственный кандидат на усиление столичного клуба.
11 июня, 18:33
Эдуардо Герреро / ФК Заря
Эдуардо Герреро / ФК Заря

Динамо продолжает вести переговоры с Зарей относительно трансфера Эдуардо Герреро.

Как сообщает SportArena, "бело-синие" предложили "черно-белым" несколько вариантов сделки по 24-летнему панамскому форварду.

По информации источника, президента луганчан Евгения Геллера устраивает вариант с полноценной оплатой перехода Герреро в Динамо.

В то же самое время киевляне также предлагают, ставшую уже классической, сделку с обменом игроками и доплатой. При этом отмечается, что панамец не является единственной опцией по усилению нападения команды Александра Шовковского.

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В прошедшем сезоне Эдуардо Герреро записал на свой счет 13 голов и 4 результативные передачи в 33 матчах Зари во всех турнирах.

Ранее стало известно, что форвард киевского Динамо заинтересовал гранда итальянского футбола, чья главная звезда может покинуть клуб этим летом.

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