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Футболист сборной Украины попал в сферу интересов Наполи

Ванат может перебраться в итальянский чемпионат.
Сегодня, 20:51
Владислав Ванат / Getty Images
Владислав Ванат / Getty Images

Наполи заинтересован в нападающем Динамо Владиславе Ванате. Об этом сообщает Calciomercato.

Клуб из Неаполя уже некоторое время следит за игроком. 22-летним украинцем также интересуются Зальцбург, Аякс и Вильярреал.

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Напомним, действующий контракт форварда с киевским клубом рассчитан до лета 2027 года.

В прошлом сезоне Ванат стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 14 голов в 27 матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Динамо Киев Владислав Ванат

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