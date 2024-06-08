Футболист сборной Украины попал в сферу интересов Наполи

Ванат может перебраться в итальянский чемпионат.

Наполи заинтересован в нападающем Динамо Владиславе Ванате. Об этом сообщает Calciomercato.

Клуб из Неаполя уже некоторое время следит за игроком. 22-летним украинцем также интересуются Зальцбург, Аякс и Вильярреал.

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Напомним, действующий контракт форварда с киевским клубом рассчитан до лета 2027 года.

В прошлом сезоне Ванат стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 14 голов в 27 матчах.

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