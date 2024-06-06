Суркис назвал двух игроков, которых Динамо может отпустить

Президент Динамо Игорь Суркис высказался о будущем полузащитников Владимира Шепелева и Александра Андриевского.

По словам руководителя киевского клуба, если по этим игрокам поступят предложения, они будут рассмотрены.

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"Аренда Шепелева и Андриевского, например, в Зарю, Днепр-1 или Полесье? Это не те игроки, которых нужно отдавать в аренду. Но мы готовы рассмотреть конкретные предложения от этих или других клубов", - приводит слова Суркиса ТаТоТаке.

Отметим, также Суркис высказался о возможном переходе Супряги и Бенито в Днепр-1.

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