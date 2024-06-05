Суркис оценил шансы на продажу Шапаренко и Буяльского

Президент Динамо Игорь Суркис высказался о возможности продажи лидеров команды.

По словам функционера, у него сейчас нет предложений.

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"Пока у меня нет ни одного официального предложения относительно кого-то из наших лидеров – Шапаренко или Буяльского. Но стоять на паперти с протянутой рукой Динамо не будет».

Рассматривать буду только достойные варианты, которые могут появиться, например, после Евро", - приводит слова Суркиса ТаТоТаке.

Ранее сообщалось, что защитник Динамо попал в сферу интересов испанского клуба.

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