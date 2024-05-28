Защитник Динамо попал в сферу интересов испанского клуба
Вивчаренко может летом сменить команду.
Защитник Динамо Константин Вивчаренко привлек внимание Эспаньола. Об этом сообщает AS.
Спортивный директор испанского клуба Фран Гарагарса наблюдал за украинцем еще во время своей работы в Эйбаре.
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В прошлом году функционер пытался подписать Вивчаренко, но договориться о трансфере не удалось.
Отметим, рыночная стоимость футболиста составляет 1,5 млн евро. Контракт игрока с Динамо рассчитан до лета 2025 года.
В уже минувшем сезоне на счету 21-летнего украинца два ассиста в 15 матчах УПЛ.
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