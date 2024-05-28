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Защитник Динамо попал в сферу интересов испанского клуба

Вивчаренко может летом сменить команду.
Сегодня, 10:49
Константин Вивчаренко / fcdynamo.kiev.ua
Константин Вивчаренко / fcdynamo.kiev.ua

Защитник Динамо Константин Вивчаренко привлек внимание Эспаньола. Об этом сообщает AS.

Спортивный директор испанского клуба Фран Гарагарса наблюдал за украинцем еще во время своей работы в Эйбаре.

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В прошлом году функционер пытался подписать Вивчаренко, но договориться о трансфере не удалось.

Отметим, рыночная стоимость футболиста составляет 1,5 млн евро. Контракт игрока с Динамо рассчитан до лета 2025 года.

В уже минувшем сезоне на счету 21-летнего украинца два ассиста в 15 матчах УПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Константин Вивчаренко

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