Защитник Динамо попал в сферу интересов испанского клуба

Защитник Динамо Константин Вивчаренко привлек внимание Эспаньола. Об этом сообщает AS.

Спортивный директор испанского клуба Фран Гарагарса наблюдал за украинцем еще во время своей работы в Эйбаре.

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В прошлом году функционер пытался подписать Вивчаренко, но договориться о трансфере не удалось.

Отметим, рыночная стоимость футболиста составляет 1,5 млн евро. Контракт игрока с Динамо рассчитан до лета 2025 года.

В уже минувшем сезоне на счету 21-летнего украинца два ассиста в 15 матчах УПЛ.

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