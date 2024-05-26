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Суркис: У Динамо не будет много трансферов, мы доверяем своим ребятам-украинцам

Явно не те слова, которые хотели бы услышать поклонники столичного клуба.
26 мая, 14:00
Игорь Суркис / ФК Динамо Киев
Игорь Суркис / ФК Динамо Киев

По итогам сезона-2023/24 киевское Динамо финишировало на втором месте Украинской Премьер-лиги, отстав на два очка от донецкого Шахтера, ставшего чемпионом.

При этом "бело-синие" также неудачно выступили в еврокубках, не сумев преодолеть квалификацию Лиги конференций.

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Однако на значительное усиление составе фанатам киевского коллектива рассчитывать не стоит. В интервью для программы "Зверов Про Футбол" президент Динамо Игорь Суркис заявил, что клуб постарается подписать "два-три футболиста".

"Много трансферов не будет, поскольку мы доверяем нашим ребятам украинцам. И мы, если будем приглашать, то хороших игроков, а не для количества", - цитирует Суркиса FootballHub

"Мы будем усиливаться, у нас есть кандидатуры и я понимаю, что нам это нужно и мы будем это делать. Я надеюсь, что нам это удастся. Два-три футболиста нам нужно для усиления. Что касается кадровых потерь, то пока не готов сказать. Мы сейчас будем говорить с главным тренером и решать, кто уйдет в аренду, а кого мы будем забирать".

Напомним, что форвард киевского Динамо Владислав Ванат стал лучшим бомбардиром Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев чемпионат Украины Игорь Суркис

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