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Динамо заняло 17 место в необычном рейтинге от известного английского издания

Киевляне попали в список популярных клубов, которые играют в белом.
Сегодня, 00:46
FC Dynamo Kyiv
FC Dynamo Kyiv

Английское издание FourFourTwo составило необычный рейтинг самых популярных команд, которые играют в белой форме.

В топ три этого списка попали Реал, сборная Германии и сборная Англии.

В рейтинг также вошло и киевское Динамо, которое заняло 17 из 32 мест.

Рейтинг самых известных команд, которые играют в белом от FourFourTwo

  1. Реал
  2. Германия
  3. Англия
  4. Тоттенхэм
  5. Марсель
  6. Коринтианс
  7. Валенсия
  8. Бешикташ
  9. Сан-Пауло
  10. Ривер Плейт
  11. Сантос
  12. Гамбург
  13. Севилья
  14. Гана
  15. Лидс Юнайтед
  16. США
  17. Динамо Киев

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

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