Динамо заняло 17 место в необычном рейтинге от известного английского издания
Киевляне попали в список популярных клубов, которые играют в белом.
Английское издание FourFourTwo составило необычный рейтинг самых популярных команд, которые играют в белой форме.
В топ три этого списка попали Реал, сборная Германии и сборная Англии.
В рейтинг также вошло и киевское Динамо, которое заняло 17 из 32 мест.
Рейтинг самых известных команд, которые играют в белом от FourFourTwo
- Реал
- Германия
- Англия
- Тоттенхэм
- Марсель
- Коринтианс
- Валенсия
- Бешикташ
- Сан-Пауло
- Ривер Плейт
- Сантос
- Гамбург
- Севилья
- Гана
- Лидс Юнайтед
- США
- Динамо Киев
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