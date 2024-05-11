Динамо заняло 17 место в необычном рейтинге от известного английского издания

Киевляне попали в список популярных клубов, которые играют в белом.

Английское издание FourFourTwo составило необычный рейтинг самых популярных команд, которые играют в белой форме.

В топ три этого списка попали Реал, сборная Германии и сборная Англии.

В рейтинг также вошло и киевское Динамо, которое заняло 17 из 32 мест.

Рейтинг самых известных команд, которые играют в белом от FourFourTwo

Реал Германия Англия Тоттенхэм Марсель Коринтианс Валенсия Бешикташ Сан-Пауло Ривер Плейт Сантос Гамбург Севилья Гана Лидс Юнайтед США Динамо Киев

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