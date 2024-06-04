Динамо объявило о переходе Брагару
Киевляне подписали игрока на правах свободного агента.
Полузащитник Максим Брагару официально перебрался в Динамо Киев.
Стороны заключили контракт на четыре года с опцией продления еще на сезон.
Брагару перешел в Динамо на правах свободного агента. Последним клубом игрока был Черноморец.
В прошлом сезоне Максим провел 29 матчей в чемпионате Украины за одесский клуб, в которых забил один гол.
Ранее сообщалось, что защитник Динамо попал в сферу интересов испанского клуба.
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Источник: ФК Динамо Киев