Динамо объявило о переходе Брагару

Полузащитник Максим Брагару официально перебрался в Динамо Киев.

Стороны заключили контракт на четыре года с опцией продления еще на сезон.

Брагару перешел в Динамо на правах свободного агента. Последним клубом игрока был Черноморец.

В прошлом сезоне Максим провел 29 матчей в чемпионате Украины за одесский клуб, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что защитник Динамо попал в сферу интересов испанского клуба.

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