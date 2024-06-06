Суркис высказался о возможном переходе Супряги и Бенито в Днепр-1

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал слухи о том, что киевский клуб отдаст в аренду Днепру-1 нападающего Владислав Супрягу и вингера Бенито после подписания полузащитника Александра Пихаленка.

Глава "бело-синих" заявил, что эта информация не соответствует действительности.

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"После перехода в Динамо Пихаленка мы отдаем Днепру-1 деньги. Живые конкретные деньги.

У нас нет возможности разбрасываться футболистами. Если кто забыл, нам нужно проходить квалификацию Лиги чемпионов, а в команде много сборников, которые не начнут подготовку к новому сезону в общей группе. Более того, в июле нужно будет кого-то отдать на Олимпиаду.

Я не могу подставлять тренера, забирая у него еще кого-нибудь из игроков накануне первого сбора. Если бы у нас было предложение от Днепра-1 по Бенито, мы бы его рассмотрели, но такого предложения не было. Что касается Супряги, то он набрал весной хорошую форму, был в своем идеальном весе, отлично вышел против того же Днепра-1, отдал голевую передачу. Проблема в том, что после этого он подхватил сложную вирусную инфекцию и некоторое время лечился. Сейчас о его уходе из клуба не может идти речи", - приводит слова Суркиса ТаТоТаке.

Отметим, также Суркис сообщил, что легионер Динамо может вернуться в Украину.

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