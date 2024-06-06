Суркис сообщил, что легионер Динамо может вернуться в Украину

Семья бразильца выступает против того, чтобы игрок пополнил состав "бело-синих".

Президент Динамо Игорь Суркис заявил, что левый вингер Витиньо может вернуться в команду.

По словам функционера, игрок готов выступать в Украине, но супруга не хочет этого.

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"Ведутся сложные переговоры. Сам игрок не прочь вернуться в Украину. Но у него семья, в частности жена. И здесь нам пока трудно добиться взаимопонимания. Работаем над этим вопросом", - сказал Суркис в интервью ТаТоТаке.

Отметим, что Витиньо покинул Динамо после начала полномасштабного нападаения россии на Украину.

Напомним, столичный гранд купил Витиньо летом 2021 года за 6 миллионов. В составе киевского клуба он провел 13 матчей, в которых забил два гола.

Ранее Динамо подписало полузащитника сборной Украины.

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