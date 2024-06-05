Динамо подписало полузащитника сборной Украины

Киевское Динамо ] раскрыло персону таинственного новичка команды , подписание которого было анонсировано ранее пресс-службой столичного клуба.

"Бело-синие" усилили свою полузащиту лидером Днепра-1 и полузащитником сборной Украины Александром Пихаленком.

Финансовые детали трансфера и личного контракта футболиста пока остаются неизвестными. Соглашение с игроком подписано на 5 лет

В сезоне-2023/24 Пихаленок провел за Днепр-1 31 матч, забив 6 голов и отдав 6 ассистов.

Отметим, что за Александра киевлянам пришлось бороться с Шахтером, воспитанником которого является футболист.

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