Динамо подписало полузащитника сборной Украины
Таинственным новичком, которого ранее анонсировали оказался Александр Пихаленок.
Киевское Динамо ] раскрыло персону таинственного новичка команды , подписание которого было анонсировано ранее пресс-службой столичного клуба.
"Бело-синие" усилили свою полузащиту лидером Днепра-1 и полузащитником сборной Украины Александром Пихаленком.
Финансовые детали трансфера и личного контракта футболиста пока остаются неизвестными. Соглашение с игроком подписано на 5 лет
В сезоне-2023/24 Пихаленок провел за Днепр-1 31 матч, забив 6 голов и отдав 6 ассистов.
Отметим, что за Александра киевлянам пришлось бороться с Шахтером, воспитанником которого является футболист.
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