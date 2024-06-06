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Пихаленок, Ребров и другие: десятка представлявших и Динамо, и Шахтер

ISPORT упоминает игроков, выступавших за оба гранда украинского футбола.
Сегодня, 12:00
Пихаленок и Мораес – одни из тех, кто сменил гранд / Getty Images
Пихаленок и Мораес – одни из тех, кто сменил гранд / Getty Images

Очень мало сейчас в мире клубов, настолько сильных врагов, что даже игроки, игравшие за один из них, пренебрегают переходить в другой.

Вот, например, в Италии игроки не очень перебирают и спокойно переходят между клубами-врагами. Так и в состоянии наших грандов довольно часто бывшие игроки Динамо переходят в Шахтер и наоборот. Вот и вчера питомец Шахтера перебрался в Динамо.

Давайте вспомним всех тех, кто при Независимой Украине менял один из грандов на другой.

Сергей Ребров

  • За Динамо: 360 матчей, 163 гола (1992-2000, 2005-08)
  • За Шахтер: 35 матчей, 14 голов (до 1992 года)

Нынешний тренер сборной уроженец Донбасса и начинал свою карьеру в Шахтере, но настоящей звездой стал в Динамо, став легендой этого клуба.

Источник: Getty Images

Олег Матвеев

  • За Динамо: 30 матчей, 1 гол (1989-1992)
  • За Шахтер: 172 матча, 77 голов (1992-96, 1996-2000)

В 1992 году Матвеев и Ребров просто поменялись клубами. В состоянии киевлян форвард не сиял, сыграв в трех десятках матчей и забив один гол, а вот в Шахтере раскрылся по полной. Одна из первых звезд "горняков" во времена независимости.

Владимир Езерский

  • За Динамо: 12 матчей (1999-2001)
  • За Шахтер: 38 матчей, 1 гол (2007-2010)

Первый игрок, перебравшийся в Шахтер тогда, когда "горняки" уже были реальными конкурентами для "Динамо". Тем не менее, сказать, что защитник оставил большой след в истории какого-нибудь из клубов.

Источник: Getty Images

Александр Рыбка

  • За Динамо: 64 матча, 52 пропущенных гола (2004-10, 2014-17)
  • За Шахтер: 26 матчей, 21 пропущенный гол (2011-12)

А вот и первый скандальный трансфер. Рыбка – питомец Динамо, настоящий динамовец и вот, после того, как вытеснить Шовковского полноценно не удалось, он немного поиграл за Оболонь, а затем перебрался в состояние главного врага.

Дальше была полуторагодовая дисквалификация, возвращение в Динамо, извинения перед ультрас…

Александр Гладкий

  • За Динамо: 11 матчей, 0 голов (2016-17, с полугодовой арендой в Карпатах)
  • За Шахтер: 185 матчей, 63 гола (2007-10, 2014-16)

Если в Шахтер Гладкий переходил в статусе супер перспективного бомбардира, то в Динамо он шел уже скорее как минувший свой пик игрок. Более того, Александр перебрался в киевлян напрямую из Шахтера, хоть и в статусе свободного агента. Этот переход выглядел очень сомнительно еще на момент объявления, таким он и оказался на самом деле. Если в 30 лет тебя отдают в аренду, это не очень хороший знак.

Источник: Getty Images

Жуниор Мораес

  • За Динамо: 85 матчей, 34 гола (2015-18, с арендой в Китай)

  • За Шахтер: 106 матчей, 62 гола (2018-22)

Едва ли не единственный игрок в этом списке, которого можно назвать знаковой фигурой в истории обоих клубов. Мораес провел крутую карьеру в Динамо, забивал много, становился чемпионом, а затем в статусе свободного агента и на пике формы перешел…в Шахтер.

Было много грязи, игры на камеру, когда игроки Динамо не подавали руку бывшему партнеру, но, похоже, от этого перехода сам Жуниор выиграл. В Шахтере он показывал еще более крутую игру, выиграл еще несколько трофеев, а с ними и призы лучшему бомбардиру.

Источник: Getty Images

Богдан Михайличенко

  • За Динамо: 2 матча (с детства до 2019, аренды в Сталь и Зарю)
  • За Шахтер: 32 матча, 2 гола (2022-23)

Воспитанник Динамо имел большие перспективы, но в родном клубе не получал шанса. Показать себя он смог в Заре, после чего играл в Европе, а затем вернулся в Украину… в Шахтер.

В состоянии главного врага своего детства Богдан не то чтобы показал себя лучшего, но время провело довольно неплохо.

Артур Рудько

  • За Динамо: 29 матчей (2000-2019, перерыв в аренду в Говерле)
  • За Шахтер: 1 матч (2023-…)

Рудько, как и Рыбка, вел конкуренцию за место в воротах "Динамо", но не выиграл ее и покинул команду. Уже в статусе ветерана, когда Шахтер подыскивал себе опытного вратаря на скамейку запасных, Артур решился на такой переход.

Источник: Getty Images

Александр Пихаленок

  • За Динамо: 0 матчей (2024-…)
  • За Шахтер: 7 матчей (2010-2021)

На бумаге Александр – трехкратный чемпион Украины, но по факту в Шахтере он почти не получал возможности показать себя. В Днепре-1 он показал, что является очень сильным игроком, регулярно вызывался в сборную (за национальную команду сыграл больше матчей, чем за Шахтер) и вот решился на переход в Динамо.

P.S. Мирча Луческу

  • За Динамо: 118 матчей (2020-23)
  • За Шахтер: 573 матча (2004-2016)

Здесь слова лишние. По-видимому, ни один игрок не вызвал такой волны ненависти с одной и другой стороны, как Мирча Луческу после своего перехода в Динамо. Легендарный тренер, оставивший след в обоих клубах.

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