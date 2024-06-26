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Ювентус подписал нового голкипера - источник

Представление Ди Грегорио состоится в начале июля.
Сегодня, 10:20
Микеле Ди Грегорио / Getty Images
Микеле Ди Грегорио / Getty Images

Ювентус подписал вратаря Микеле Ди Грегорио. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Официальное объявление о трансфере ожидается в начале июля. Этот переход не связан с возможным уходом Войцеха Щенсного в Ан-Наср.

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Монца получит 18 млн евро и 2 млн бонусами за Ди Грегорио. Микеле играл за Монцу с 2020-го года.

В прошлом сезоне итальянец провел 34 матча в рамках Серии А, 12 из которых были сыграны на ноль.

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