Ювентус потерял интерес к "новому Мальдини"

Риккардо Калафьори, вероятно, не воссоединится со своим тренером в стане туринцев.

Итальянский Ювентус собирается отказаться от идеи приобретения защитника Болоньи Риккардо Калафьори.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, "зебры" потеряли интерес к Калафьори из-за большой суммы, которую требуют "россоблу" за одного из своих лидеров.

При этом, в другие клубы Болонья готова отпустить Калафьори за меньшие деньги. Отмечается, что руководство клуба было недовольно поведением Ювентуса в переговорах с Тьяго Моттой, который тренировал Болонью, и поэтому отношения с боссами туринцев ухудшились, поэтому, от них требуют больше других.

Также в услугах Риккардо заинтересованы Атлетико Мадрид и Ливерпуль.

Отметим, что защитника называют "новым Мальдини" из-за его стиля игры и определенного визуального сходства.

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