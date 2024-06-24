iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ювентус потерял интерес к "новому Мальдини"

Риккардо Калафьори, вероятно, не воссоединится со своим тренером в стане туринцев.
Сегодня, 17:59
Риккардо Калафьори / Getty Images
Риккардо Калафьори / Getty Images

Итальянский Ювентус собирается отказаться от идеи приобретения защитника Болоньи Риккардо Калафьори.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, "зебры" потеряли интерес к Калафьори из-за большой суммы, которую требуют "россоблу" за одного из своих лидеров.

При этом, в другие клубы Болонья готова отпустить Калафьори за меньшие деньги. Отмечается, что руководство клуба было недовольно поведением Ювентуса в переговорах с Тьяго Моттой, который тренировал Болонью, и поэтому отношения с боссами туринцев ухудшились, поэтому, от них требуют больше других.

Также в услугах Риккардо заинтересованы Атлетико Мадрид и Ливерпуль.

Отметим, что защитника называют "новым Мальдини" из-за его стиля игры и определенного визуального сходства.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Риккардо Калафьори

Статьи по теме

Ветеран Ювентуса продолжит карьеру в клубе Роналду Ветеран Ювентуса продолжит карьеру в клубе Роналду
Ювентус может заменить важного игрока основы одним из футболистов сборной Франции Ювентус может заменить важного игрока основы одним из футболистов сборной Франции
Атлетико готов перехватить у Ювентуса "нового Мальдини" Атлетико готов перехватить у Ювентуса "нового Мальдини"
Один из лидеров сборной Италии может продолжить карьеру в Баварии Один из лидеров сборной Италии может продолжить карьеру в Баварии
Помочь журналистам

Видео

Очередной отмененный гол Лукаку в обзоре матча Бельгия - Румыния
Очередной отмененный гол Лукаку в обзоре матча Бельгия - Румыния

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" сыграют с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Другие страны19:50
Центрбек сборной Украины перебрался в клуб МЛС
Евро-202419:32
Яремчук: Бельгия сейчас под давлением, поэтому, они будут играть с двойным желанием
Украина18:59
Новичок Полесья получил тяжелую травму на одной из первых тренировок
Евро-202418:34
Левандовски рассказал, станет ли для него Евро-2024 последним турниром в сборной
Евро-202417:59
Ювентус потерял интерес к "новому Мальдини"
Европа17:46
Байер отклонил первое предложение по своему защитнику
Евро-202417:21
Хавбек сборной Хорватии: Мы не показали свое лицо в первых двух турах
Формула 117:15
Ауди рассматривает кандидатуру резервного пилота Ред Булл
Европа16:51
Дом матери футболиста сборной Франции ограбили по наводке из мессенджера
Украина16:30
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" сыграют с Бельгией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK