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Франция - Польша 1:1 видео голов и лучших моментов матча 25.06.2024

Вашему вниманию обзор поединка национальных сборных на чемпионате Европы-2024.
Вчера, 22:39
Франция и Польша сыграли вничью / Getty Images
Франция и Польша сыграли вничью / Getty Images

Во вторник, 25 июня, в матче третьего тура группового раунда Евро-2024 встречались сборные Франции и Польши.

Французы, которые уже обеспечили себе выход в плей-офф, и поляки, которые уже досрочно вылетели, не определили победителя, завершив поединок вничью 1:1.

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После безголевого первого тайма соперники обменялись голами с пенальти во второй половине встречи. На 56-й минуте Килиан Мбаппе реализовал удар с одиннадцатиметровой отметки, а после Роберт Левандовски со второй попытки переиграл Майка Меньяна.

Вашему вниманию видео всех голов матча Евро-2024 Франция - Польша:

Франция - Польша 1:1

Голы: Мбаппе, 56 (пен.) - Левандовски, 79 (пен.)

Франция: Меньян - Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес - Чуамэни (Фофана, 81), Канте (Гризманн, 61), Рабье (Камавинга, 61) - Дембеле (Коло Муани, 86), Мбаппе, Баркола (Жиру, 61).

Польша: Скорупски - Беднарек, Давидович, Кивер - Франковски, Модер, Зелински, Залевски (Свидерски, 68) - Шимански (Скураш, 68), Левандовски, Урбански.

Предупреждения: Рабье - Залевски, Давидович, Свидерски.

Источник: MEGOGO

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Видео

Пенальти от Мбаппе и Левандовски и ничья Франции и Польши в обзоре матча Евро-2024
Пенальти от Мбаппе и Левандовски и ничья Франции и Польши в обзоре матча Евро-2024

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