Франция – Польша: Обзор и результат матча Евро-2024 25.06.2024

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2024 сборная Франции встречалась с командой Польши в матче, в котором могла завоевать себе первое место в группе.

Капитан команды Килиан Мбаппе вернулся в старт после перелома носа, а вот Антуан Гризманн начал этот поединок в запасе.

Первый тайм команды провели так, как того и ожидали – Франция атаковала, а Польша, которая уже вылетела из турнира еще до матча, отражалась. Вот только убить никто не мог.

И только после перерыва Усман Дембеле заработал пенальти, а Мбаппе нанес 11-метровый удар и забил свой дебютный гол в карьере в рамках чемпионатов Европы.

Источник: Getty Images

Оба тренера выполнили много замен в середине второго тайма и впоследствии зрители в Дортмунде увидели второй гол.

Упомянуто нарушил правила в собственной штрафной, а к мячу, конечно, подошел Роберт Левандовски. Но легендарный форвард не смог переиграть Майка Меньяна, вот только "каталонец" сразу же показал арбитру, что голкипер вышел за линию ворот.

Судья заставил перебить 11-метровый и со второй попытки поляк был точным.

Источник: Getty Images

Все дальнейшие попытки французов забить и победить в этом матче были тщетны. Более того, убийственные моменты команда так и не создала. Таким образом, Франция заняла второе место в турнирной таблице, пропустив вперед Австрию[/link_local].

Статистика матча Франция – Польша группового этапа Евро-2024

Франция – Польша 1:1

Голы: Мбаппе, 56 (с пенальти) - Левандовски, 79 (с пенальти)

Ожидаемые голы (xG): 2,28 - 1,2

Владение мячом: 60% – 40%

Удары: 20 - 11

Удары в створ: 8 – 3

Фолы: 13 - 15

Франция - Польша 1:1

Голы: Мбаппе, 56 (пен.) — Левандовски, 79 (пен.)

Франция: Меньян — Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес — Чуамэни (Фофана, 81), Канте (Гризманн, 61), Рабье (Камавинга, 61) — Дембеле (Коло Муани, 86), Мбаппе, Баркола (Жиру, 61).

Польша: Скорупские — Беднарек, Давидович, Кивер — Франковские, Модер, Зелинские, Залевские (Свидерские, 68) — Шиманские (Скураш, 68), Левандовски, Урбанские.

Предупреждения: Рабье - Залевские, Давидович, Свидерские

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