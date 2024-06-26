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Сборная Украины опубликовала список игроков на матч с Бельгией

Все 26 футболистов попали в заявку.
Сегодня, 10:44
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

Сборная Украины опубликовала заявку на матч третьего тура Евро-2024 против Бельгии, куда вошли 26 игроков.

Вратари: Бущан, Трубин, Лунин

Защитники: Конопля, Сваток, Таловеров, Забарный, Миколенко, Бондарь, Матвиенко, Тимчик, Михайличенко

Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Мудрик, Судаков, Цыганков, Зинченко, Бражко, Шапаренко, Зубков

Нападающие: Яремчук, Довбик, Ванат

Напомним, матч Украина - Бельгия состоится в среду, 26 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

На ISPORT также будет доступна онлайн-трансляция игры.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины заявка на матч

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