Сборная Украины опубликовала список игроков на матч с Бельгией
Все 26 футболистов попали в заявку.
Сборная Украины опубликовала заявку на матч третьего тура Евро-2024 против Бельгии, куда вошли 26 игроков.
Вратари: Бущан, Трубин, Лунин
Защитники: Конопля, Сваток, Таловеров, Забарный, Миколенко, Бондарь, Матвиенко, Тимчик, Михайличенко
Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Мудрик, Судаков, Цыганков, Зинченко, Бражко, Шапаренко, Зубков
Нападающие: Яремчук, Довбик, Ванат
Напомним, матч Украина - Бельгия состоится в среду, 26 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.
На ISPORT также будет доступна онлайн-трансляция игры.
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