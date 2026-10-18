Манчестер Юнайтед продлил серию без побед в матче с Лидсом

В воскресенье, 18 октября, Лидс принимал дома Манчестер Юнайтед.

В первом тайме обе команды играли почти без ворот с небольшим преимущством манкунианцев. Ближе к концу тайма игра активизировалась, команды обменялись серьезными моментами.

И наконец на 35-й минуте Мбемо удачно замкнул прострел Тилеманса и открыл счет.

Лидсу, чтобы отыграться, недолго пришлось ждать. Со стартом второго тайма Кальверт-Льюин после углового сравнял счет. А в оставшееся время ни одна из команд так и не сумела вырвать победу.

Таким образом серия Манчестер Юнайтед без побед продлилась уже на шесть матчей.

Статистика матча Лидс - Манчестер Юнайтед 7-го тура АПЛ

Лидс - Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Кальверт-Льюин, 51 - Мбемо, 35

Ожидаемые голы: 1.44 - 0.91

Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 12 - 13

Удары в створ: 5 - 3

Угловые: 2 - 3

Фолы: 16 - 5

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