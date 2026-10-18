iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед продлил серию без побед в матче с Лидсом

Манкунианцы потеряли очки на Элланд Роуд.
Сегодня, 18:00       Автор: Андрей Безуглый
Лидс - Манчестер Юнайтед / Getty Images
Лидс - Манчестер Юнайтед / Getty Images

В воскресенье, 18 октября, Лидс принимал дома Манчестер Юнайтед.

В первом тайме обе команды играли почти без ворот с небольшим преимущством манкунианцев. Ближе к концу тайма игра активизировалась, команды обменялись серьезными моментами.

И наконец на 35-й минуте Мбемо удачно замкнул прострел Тилеманса и открыл счет. 

Лидсу, чтобы отыграться, недолго пришлось ждать. Со стартом второго тайма Кальверт-Льюин после углового сравнял счет. А в оставшееся время ни одна из команд так и не сумела вырвать победу.

Таким образом серия Манчестер Юнайтед без побед продлилась уже на шесть матчей.

Статистика матча Лидс - Манчестер Юнайтед 7-го тура АПЛ

Лидс - Манчестер Юнайтед 1:1
Голы: Кальверт-Льюин, 51 - Мбемо, 35

Ожидаемые голы: 1.44 - 0.91
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 12 - 13
Удары в створ: 5 - 3
Угловые: 2 - 3
Фолы: 16 - 5

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

УПЛ: Полесье обыграло Динамо, Карпаты поделили очки с Эпицентром УПЛ: Полесье обыграло Динамо, Карпаты поделили очки с Эпицентром
Карпаты в самой концовке спаслись от поражения Эпицентру Карпаты в самой концовке спаслись от поражения Эпицентру
ПСЖ и Барселона проведут матч без своих звезд обороны ПСЖ и Барселона проведут матч без своих звезд обороны
Динамо официально уволило главного тренера Динамо официально уволило главного тренера

Видео

Быстрая деклассация: Дюбуа за два раунда расправился с Уордли - видео боя
Быстрая деклассация: Дюбуа за два раунда расправился с Уордли - видео боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: Полесье - Динамо и другие матчи УПЛ, поединки Манчестер Юнайтед, Арсенала, Реала, Милана, Ювентуса
просмотров
Свитолина вылетела с турнира в Ухане
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Украина20:20
УПЛ: Полесье обыграло Динамо, Карпаты поделили очки с Эпицентром
Украина20:07
Карпаты в самой концовке спаслись от поражения Эпицентру
Лига Чемпионов19:10
ПСЖ и Барселона проведут матч без своих звезд обороны
Украина18:12
Динамо официально уволило главного тренера
Европа18:00
Манчестер Юнайтед продлил серию без побед в матче с Лидсом
Украина17:00
Календарь Динамо: "бело-синие" уступили Полесью в матче УПЛ
Украина16:55
ЛНЗ уверенно разобрался с Кривбассом
Украина16:53
Полесье вырвало безумную победу над Динамо, проведя весь матч в меньшинстве
Европа16:22
Вингер Тоттенхэма вернется в заявку спустя 526 дней
Бокс14:59
"Вернусь сильнее": Уордли подытожил поражение от Дюбуа в реванше
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK