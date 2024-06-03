Украина - Бельгия: онлайн трансляция матча Евро-2024 26.06.2024

В среду, 26 июня, сборная Украины проведет заключительный матч на групповом этапе Евро-2024 в Германии.

Украинская национальная команда в третьем туре в квартете Е встретится с Бельгией.

Поединок состоится в Штутгарте на Арене Штутгарт. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина - Бельгия

Трансляция матча будет доступна в этой новости 26 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 19:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1. Также трансляция будет доступна на региональных каналах Суспільного.

Сборные Украины и Бельгии еще ни разу не пересекались не только на официальном, но и на уровне товарищеских матчей. Так что на Евро-2024 будет первая в истории встреча этих национальных команд.

Напомним, что соперниками Украины и Бельгии в группе Е чемпионата Европы также являются Румыния и Словакия.

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