Евро-2024: расписание и результаты всех матчей турнира
Летом 2024 года на футбольных полях Германии состоятся матчи чемпионата Европы по футболу. Участие в турнире примут 24 футбольные сборные.
Соревнования начнутся с группового этапа, после чего состоятся матчи плей-офф, начиная с 1/8 финала.
Регламент турнира
В Евро-2024 года примет участие 24 страны, поделенные на шесть групп. Команды, занявшие первые и вторые места, а также четверо лучших из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала.
Групповой этап стартует 14 июня и продлится до 26 июня. 1/8 финала пройдет с 29 июня по 2 июля, 1/4 финала - 5 и 6 июля, полуфиналы - 9 и 10 июля, и финал состоится 14 июля. Матча за третье место не будет.
Команды в группе ранжируются в соответствии с очками (3 очка за победу, 1 очко за ничью, 0 очков за поражение), и при равном количестве очков применяются следующие критерии:
- Очки в матчах среди равных команд;
- Разница мячей в личных встречах между равными командами;
- Голы в матчах среди равных команд;
- Если более двух команд имеют равное количество очков и после применения всех вышеуказанных критериев все еще остается равным, все вышеперечисленные критерии применяются исключительно к этому подмножеству команд;
- Разница мячей во всех групповых матчах;
- наибольшее количество забитых мячей во всех групповых матчах;
- наибольшее количество побед во всех групповых матчах;
- наименьшее количество дисциплинарных очков фейр-плей (1 очко за жёлтую карточку, 3 очка за красную карточку, 3 очка за удаление за две жёлтые карточки);
- позиция команды в общем рейтинге отборочного турнира;
- если в последнем раунде группового этапа две команды, имеющие равное количество очков и равное количество забитых и пропущенных мячей, играют друг с другом, и матч завершается вничью, их позиция определяется в серии послематчевых пенальти (критерий не применяется, если равные показатели у более чем двух команд).
Кроме того ниже приведены критерии, по которым будут отбираться лучшие команды с третьих мест в своих группах:
- наибольшее количество очков, набранных в матчах группового этапа;
- наибольшая разница забитых и пропущенных мячей в матчах группового этапа;
- наибольшее количество забитых мячей в матчах группового этапа;
- количество побед в матчах группового этапа;
- наименьшее количество дисциплинарных очков фейр-плей (1 очко за жёлтую карточку, 3 очка за красную карточку, 3 очка за удаление за две жёлтые карточки);
- позиция команды в общем рейтинге отборочного турнира.
Расписание и результаты
Групповой этап
Группа А
- 14.06 21:00 Германия - Шотландия
- 15.06 15:00 Венгрия - Швейцария
- 19.06 18:00 Германия - Венгрия
- 19.06 21:00 Шотландия - Швейцария
- 23.06 21:00 Швейцария - Германия
- 23.06 21:00 Шотландия - Венгрия
Группа В
- 15.06 18:00 Испания - Хорватия
- 15.06 21:00 Италия - Албания
- 19.06 15:00 Хорватия - Албания
- 20.06 21:00 Испания - Италия
- 24.06 21:00 Албания - Испания
- 24.06 21:00 Хорватия - Италия
Группа С
- 16.06 18:00 Словения - Дания
- 16.06 21:00 Сербия - Англия
- 20.06 15:00 Словения - Сербия
- 20.06 18:00 Дания - Англия
- 25.06 21:00 Англия - Словения
- 25.06 21:00 Дания - Сербия
Группа D
- 16.06 15:00 Польша - Нидерланды
- 17.06 21:00 Австрия - Франция
- 21.06 18:00 Польша - Австрия
- 21.06 21:00 Нидерланды - Франция
- 25.06 18:00 Нидерланды - Австрия
- 25.06 18:00 Франция - Польша
Группа Е
- 17.06 15:00 Румыния - Украина
- 17.06 18:00 Бельгия - Словакия
- 21.06 15:00 Словакия - Украина
- 22.06 21:00 Бельгия - Румыния
- 26.06 18:00 Словакия - Румыния
- 26.06 18:00 Украина - Бельгия
Группа F
- 18.06 18:00 Турция - Грузия
- 18.06 21:00 Португалия - Чехия
- 22.06 15:00 Грузия - Чехия
- 22.06 18:00 Турция - Португалия
- 26.06 21:00 Грузия - Португалия
- 26.06 21:00 Чехия - Турция
Плей-офф
1/8 финала
- 29.06 Победитель группы A - 2-е место группы C
- 29.06 2-е место группы A - 2-е место группы B
- 30.06 Победитель группы B - 3-е место группы A/D/E/F
- 30.06 Победитель группы C - 3-е место группы D/E/F
- 01.07 Победитель группы F - 3-е место группы A/B/C
- 01.07 2-е место группы D - 2-е место группы E
- 02.07 Победитель группы E - 3-е место группы A/B/C/D
- 02.07 Победитель группы D - 2-е место группы F
1/4 финала
- 5-6 июля
1/2 финала
- 9-10 июля
Финал
- 14 июля
Чемпионат Европы-2020
Евро-2020 был 16-м розыгрышем кубка в истории и первым, который был перенесен из-за экстренных обстоятельств. Турнир прошел в 2021 году из-за пандемии, а также его принимали сразу десять разных стран в 11-ти городах.
Финал состоялся 11 июля 2021 году. Италия и Англия сыграли вничью по результатам 120 минут, а в серии послематчевых пенальти "скуадра адзурра" оказалась сильнее.
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