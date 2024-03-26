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Евро-2024: расписание и результаты всех матчей турнира

ISPORT представляет календарь матчей чемпионата Европы по футболу 2024 года.
Вчера, 23:51
Евро-2024 / Getty Images
Евро-2024 / Getty Images

Летом 2024 года на футбольных полях Германии состоятся матчи чемпионата Европы по футболу. Участие в турнире примут 24 футбольные сборные.

Соревнования начнутся с группового этапа, после чего состоятся матчи плей-офф, начиная с 1/8 финала.

Регламент турнира

В Евро-2024 года примет участие 24 страны, поделенные на шесть групп. Команды, занявшие первые и вторые места, а также четверо лучших из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала.

Групповой этап стартует 14 июня и продлится до 26 июня. 1/8 финала пройдет с 29 июня по 2 июля, 1/4 финала - 5 и 6 июля, полуфиналы - 9 и 10 июля, и финал состоится 14 июля. Матча за третье место не будет.

Команды в группе ранжируются в соответствии с очками (3 очка за победу, 1 очко за ничью, 0 очков за поражение), и при равном количестве очков применяются следующие критерии:

  1. Очки в матчах среди равных команд;
  2. Разница мячей в личных встречах между равными командами;
  3. Голы в матчах среди равных команд;
  4. Если более двух команд имеют равное количество очков и после применения всех вышеуказанных критериев все еще остается равным, все вышеперечисленные критерии применяются исключительно к этому подмножеству команд;
  5. Разница мячей во всех групповых матчах;
  6. наибольшее количество забитых мячей во всех групповых матчах;
  7. наибольшее количество побед во всех групповых матчах;
  8. наименьшее количество дисциплинарных очков фейр-плей (1 очко за жёлтую карточку, 3 очка за красную карточку, 3 очка за удаление за две жёлтые карточки);
  9. позиция команды в общем рейтинге отборочного турнира;
  10. если в последнем раунде группового этапа две команды, имеющие равное количество очков и равное количество забитых и пропущенных мячей, играют друг с другом, и матч завершается вничью, их позиция определяется в серии послематчевых пенальти (критерий не применяется, если равные показатели у более чем двух команд).

Кроме того ниже приведены критерии, по которым будут отбираться лучшие команды с третьих мест в своих группах: 

  1. наибольшее количество очков, набранных в матчах группового этапа;
  2. наибольшая разница забитых и пропущенных мячей в матчах группового этапа;
  3. наибольшее количество забитых мячей в матчах группового этапа;
  4. количество побед в матчах группового этапа;
  5. наименьшее количество дисциплинарных очков фейр-плей (1 очко за жёлтую карточку, 3 очка за красную карточку, 3 очка за удаление за две жёлтые карточки);
  6. позиция команды в общем рейтинге отборочного турнира.

Расписание и результаты

Групповой этап

Группа А

  • 14.06 21:00 Германия - Шотландия
  • 15.06 15:00 Венгрия - Швейцария
  • 19.06 18:00 Германия - Венгрия
  • 19.06 21:00 Шотландия - Швейцария
  • 23.06 21:00 Швейцария - Германия
  • 23.06 21:00 Шотландия - Венгрия

Группа В

  • 15.06 18:00 Испания - Хорватия
  • 15.06 21:00 Италия - Албания
  • 19.06 15:00 Хорватия - Албания
  • 20.06 21:00 Испания - Италия
  • 24.06 21:00 Албания - Испания
  • 24.06 21:00 Хорватия - Италия

Группа С

  • 16.06 18:00 Словения - Дания
  • 16.06 21:00 Сербия - Англия
  • 20.06 15:00 Словения - Сербия
  • 20.06 18:00 Дания - Англия
  • 25.06 21:00 Англия - Словения
  • 25.06 21:00 Дания - Сербия

Группа D

  • 16.06 15:00 Польша - Нидерланды
  • 17.06 21:00 Австрия - Франция
  • 21.06 18:00 Польша - Австрия
  • 21.06 21:00 Нидерланды - Франция
  • 25.06 18:00 Нидерланды - Австрия
  • 25.06 18:00 Франция - Польша

Группа Е

  • 17.06 15:00 Румыния - Украина
  • 17.06 18:00 Бельгия - Словакия
  • 21.06 15:00 Словакия - Украина
  • 22.06 21:00 Бельгия - Румыния
  • 26.06 18:00 Словакия - Румыния
  • 26.06 18:00 Украина - Бельгия

Группа F

  • 18.06 18:00 Турция - Грузия
  • 18.06 21:00 Португалия - Чехия
  • 22.06 15:00 Грузия - Чехия
  • 22.06 18:00 Турция - Португалия
  • 26.06 21:00 Грузия - Португалия
  • 26.06 21:00 Чехия - Турция

Плей-офф

1/8 финала

  • 29.06 Победитель группы A - 2-е место группы C
  • 29.06 2-е место группы A - 2-е место группы B
  • 30.06 Победитель группы B - 3-е место группы A/D/E/F
  • 30.06 Победитель группы C - 3-е место группы D/E/F
  • 01.07 Победитель группы F - 3-е место группы A/B/C
  • 01.07 2-е место группы D - 2-е место группы E
  • 02.07 Победитель группы E - 3-е место группы A/B/C/D
  • 02.07 Победитель группы D - 2-е место группы F

1/4 финала

  • 5-6 июля

1/2 финала

  • 9-10 июля

Финал

  • 14 июля

Чемпионат Европы-2020

Евро-2020 был 16-м розыгрышем кубка в истории и первым, который был перенесен из-за экстренных обстоятельств. Турнир прошел в 2021 году из-за пандемии, а также его принимали сразу десять разных стран в 11-ти городах.

Финал состоялся 11 июля 2021 году. Италия и Англия сыграли вничью по результатам 120 минут, а в серии послематчевых пенальти "скуадра адзурра" оказалась сильнее.

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