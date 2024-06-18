Турция - Грузия 3:1 обзор и результат матча 18.06.2024

Во вторник, 18 июня, в рамках первого тура группового этапа Евро-2024 встречались сборные Турции и Грузии.

В первом тайме команды не останавливались ни на секунду, постоянно продолжая продвигать мяч вперед и нанося опасные удары. Все же команды смогли обменяться голами, при этом каждый из них вышел на заглядение.

Источник: Getty Images

Во второй половине игры обе стороны продолжили идти только вперед, но на этот раз забить удалось лишь туркам. Арда Гюлер стал героем для своей команды, вколотив настоящий шедевр в ворота Грузии.

В оставшееся время номинальные гости пытались сделать все, чтобы восстановить паритет, однако их соперник выстоял и даже забил им в пустые ворота. Итог - победа Турции 3:1.

Статистика матча Турция - Грузия Евро-2024

Турция - Грузия 3:1

Голы: Мюлдюр, 25, Гюлер, 65, Актюркоглу, 90+7 - Микаутадзе, 32

Ожидаемые голы (xG): 2.02 - 1.30

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 21 - 11

Удары в створ: 8 - 4

Угловые: 5 - 3

Фолы: 7 - 7

Турция: Гюнок, Мюлдюр, Бардакджи, Акайдин, Челик, Айхан (Демирал, 79), Кадыоглу, Актюркоглу, Чалханоглу, Кекчю, Гюлер (Языджи, 79), Йылмаз, Йылдыз.

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Кашия, Кверквелия (Зивзивадзе, 85), Двали, Цитаишвили (Лочошвили, 74), Кочорашвили, Чакветадзе (Давиташвили, 73), Меквабишвили, Кварацхелия, Микаутадзе.

Предупреждения: Бардакджи (35), Кверквелия (56), Чалханоглу (90).

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