Турция - Грузия 3:1 обзор и результат матча 18.06.2024
Во вторник, 18 июня, в рамках первого тура группового этапа Евро-2024 встречались сборные Турции и Грузии.
В первом тайме команды не останавливались ни на секунду, постоянно продолжая продвигать мяч вперед и нанося опасные удары. Все же команды смогли обменяться голами, при этом каждый из них вышел на заглядение.
Во второй половине игры обе стороны продолжили идти только вперед, но на этот раз забить удалось лишь туркам. Арда Гюлер стал героем для своей команды, вколотив настоящий шедевр в ворота Грузии.
В оставшееся время номинальные гости пытались сделать все, чтобы восстановить паритет, однако их соперник выстоял и даже забил им в пустые ворота. Итог - победа Турции 3:1.
Статистика матча Турция - Грузия Евро-2024
Турция - Грузия 3:1
Голы: Мюлдюр, 25, Гюлер, 65, Актюркоглу, 90+7 - Микаутадзе, 32
Ожидаемые голы (xG): 2.02 - 1.30
Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 21 - 11
Удары в створ: 8 - 4
Угловые: 5 - 3
Фолы: 7 - 7
Турция: Гюнок, Мюлдюр, Бардакджи, Акайдин, Челик, Айхан (Демирал, 79), Кадыоглу, Актюркоглу, Чалханоглу, Кекчю, Гюлер (Языджи, 79), Йылмаз, Йылдыз.
Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Кашия, Кверквелия (Зивзивадзе, 85), Двали, Цитаишвили (Лочошвили, 74), Кочорашвили, Чакветадзе (Давиташвили, 73), Меквабишвили, Кварацхелия, Микаутадзе.
Предупреждения: Бардакджи (35), Кверквелия (56), Чалханоглу (90).
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