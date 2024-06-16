Словения - Дания 1:1 обзор матча и результат игры 16.06.2024

Команды забили всего два гола, однако порадовали крайне атакующим футболом.

В воскресенье, 16 июня, в рамках первого тура группового этапа Евро-2024 сборная Словении встречалась с Данией. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

В первом тайме свою команду вывел вперед хавбек "красно-белых" Кристиан Эриксен. Ветеран своей команды удачно отозвался на передачу в штрафную площадь, после чего точно пробил в угол ворот.

Источник: Getty Images

Далее Словения оживилась и стала сильнее наседать на оборону оппонента, нанося немало ударов. Один из таких из-за пределов штрафной площади завершился голом. Рикошет помог мячу залететь в ворота.

В оставшееся время номинальные хозяева проложили идти в атаку все активнее, а датчане пытались найти ту самую комбинацию, которая бы вывела их вперед. В итоге, голы в концовке не пришли и команды разошлись миром.

Статистика матча Словения - Дания Евро-2024

Словения - Дания 1:1

Голы: Янжа, 77 - Эриксен, 17

Ожидаемые голы (xG): 1.12 - 1.83

Владение мячом: 38% - 62%

Удары: 13 - 15

Удары в створ: 1 - 5

Угловые: 5 - 9

Фолы: 12 - 8

Атаки: 72 - 117

Словения: Облак, Стоянович (Вербич, 67), Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа, Гнезда-Черин, Элшник (Горенц-Станкович, 76), Шпорар, Шешко, Млакар (Целар, 75).

Дания: Шмейхель, Ба, Вестергор, Кристенсен, Андерсен, Кристиансен (Мэле, 78), Нергор, Эриксен, Хейбьерг, Юлманд, Поульсен, Дольберг, Винд, Хейлунд.

Предупреждения: Юлманд (49), Стоянович (53), Целар (84).

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