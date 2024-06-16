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Словения - Дания 1:1 видео голов и лучших моментов матча 16.06.2024

Вашему вниманию обзор поединка национальных сборных на чемпионате Европы-2024.
Вчера, 23:05
Словения и Дания сыграли вничью / Getty Images
Словения и Дания сыграли вничью / Getty Images

В воскресенье, 16 июня, сборные Словении и Дании встречались в матче первого тура группового раунда Евро-2024.

Соперники впервые на нынешнем континентальном первенстве не определили победителя, завершив противостояние ничейным результатом 1:1.

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Датчане открыли счет в первом тайме усилиями Кристиана Эриксена, на что словенцы во второй половине встречи ответили результативным ударом Эрика Янжи.

Вашему вниманию видео всех голов матча Словения - Дания на Евро-2024:

Словения - Дания 1:1

Голы: Янжа, 77 - Эриксен, 17

Словения: Облак, Стоянович (Вербич, 67), Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа, Гнезда-Черин, Элшник (Горенц-Станкович, 76), Шпорар, Шешко, Млакар (Целар, 75).

Дания: Шмейхель, Ба, Вестергор, Кристенсен, Андерсен, Кристиансен (Мэле, 78), Нергор, Эриксен, Хейбьерг, Юлманд, Поульсен, Дольберг, Винд, Хейлунд.

Предупреждения: Юлманд (49), Стоянович (53), Целар (84).

Источник: MEGOGO

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