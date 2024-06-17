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Бельгия - Словакия 0:1 результат и обзор матча 17.06.2024

Соперники "желто-синих" удивили результатом своего матча.
Вчера, 20:57
Бельгия - Словакия / Getty Images
Бельгия - Словакия / Getty Images

В понедельник, 17 июня, в рамках первого тура группового этапа Евро-2024 сборная Бельгии встречалась со Словакией.

Матч завершился победой номинальных гостей со счетом 1:0. Единичный гол в данной игре был забит в первой половине матча после удачной комбинации словацких футболистов и ошибки в обороне от "красных дьяволов".

Источник: Getty Images

В оставшееся время игры бельгийцы придумывали все что только можно в атаке, чтобы забить гол, однако мяч в ворота отказывался лететь. В итоге, Словакия все же удержала победный счет 1:0.

Напомним, в следующем туре группы Е сборная Украины сыграет с обидчиками бельгийцев. Игры состоится 21 июня.

Статистика матча Бельгия - Словакия Евро-2024

Бельгия - Словакия 0:1

Гол: Шранц, 7

Ожидаемые голы (xG): 2.18 - 0.58
Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 14 - 11
Удары в створ: 5 - 4
Угловые: 5 - 7
Фолы: 12 - 7

Бельгия: Кастельс, Кастань, Фас, Дебаст, Карраско (Лукебакио, 84), де Брюйне, Мангаля (Бакайоко, 57), Онана, Троссард (Тилеманс, 74), Доку (Опенда, 84), Лукаку.

Словакия: Дубравка, Пекарик, Шкриньяр, Вавро, Ганцко, Куцка, Лоботка, Дуда, Гараслин (Суслов, 70), Шранц (Дюриш, 81), Боженик (Стрелец, 70).

Предупреждения: Мангаля (29), Шранц (41), Тилеманс (76), Лукебакио (85).

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