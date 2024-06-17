Румыния - Украина 3:0 результат и обзор матча Евро-2024

В рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы-2024 сборная Украины встречалась с командой Румынии.

В первые минуты команды старались ознакомиться друг с другом, особо не создавая моменты.

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Ключевым эпизодом первого тайма стала ошибка украинской сборной. Матвиенко скинул на Лунина, который сразу оказался под давлением, а тот неудачно выбил. Ман получил мяч, отдал на Станчу, который дальним ударом забил.

Подопечные Сергея Реброва старались исправить ситуацию, но сразу отыграться не сумели.

Во второй половине игры все стало еще хуже и наши парни пропустили дважды за четыре минуты. На этом моральный дух упал у всех и шансов на отыгрыш не было.

В оставшееся время "желто-синие" старались что-то сделать в атаке, но ничего не вышло. Итог - разгром 0:3 от румынов.

Статистика матча Румыния - Украина Евро-2024

Румыния - Украина 3:0

Голы: Станчу, 29, Марин, 53, Дрегуш, 57

Ожидаемые голы (xG): 0.90 - 0.49

Владение мячом: 33% - 67%

Удары: 10 - 11

Удары в створ: 5 - 1

Угловые: 4 - 7

Фолы: 7 - 7

Румыния: Нице – Банку, Бурке, Дрегушин, Рациу – М. Марин (Рус, 75) – Коман (Михейле, 62), Станчу, Р. Марин, Ман (Хаджи, 62) – Дрегуш (Пушкаш, 76).

Украина: Лунин – Зинченко, Матвиенко, Забарный, Конопля (Тымчик, 72) – Шапаренко (Яремчук, 62), Степаненко (Бражко, 62), Судаков (Малиновский, 83) – Мудрик, Довбик, Цыганков (Ярмоленко, 62).

Предупреждение: Р. Марин, 79 – Конопля, 68

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