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Румыния - Украина 3:0 видео голов и обзор матча Евро-2024

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Сегодня, 18:03
Румыния - Украина / Getty Images
Румыния - Украина / Getty Images

В рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы-2024 сборная Украины встречалась с командой Румынии.

В середине первого тайма румынская сборная открыла счет. Андрей Лунин выбил мяч сопернику, Ман скинул Станчу, который забил ударом под перекладину.

Во втором тайме сборная Румынии забила два быстрых гола. Сначала Марин забил из-за пределов штрафной, а затем Дрегуш успешно замкнул прострел после розыгрыша с углового.

Видео голов и обзор матча Румыния - Украина:

Румыния - Украина 3:0
Голы: Станчу, 29, Марин, 53, Дрегуш, 57

Румыния: Нице – Банку, Бурке, Дрегушин, Рациу – М. Марин (Рус, 75) – Коман (Михейле, 62), Станчу, Р. Марин, Ман (Хаджи, 62) – Дрегуш (Пушкаш, 76).

Украина: Лунин – Зинченко, Матвиенко, Забарный, Конопля (Тымчик, 72) – Шапаренко (Яремчук, 62), Степаненко (Бражко, 62), Судаков (Малиновский, 83) – Мудрик, Довбик, Цыганков (Ярмоленко, 62).

Предупреждение: Р. Марин, 79 – Конопля, 68

Ранее сообщалось, что фанаты Румынии пронесли флаг "ДНР" на матч с Украиной.

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Румыния - Украина 3:0 видео голов и обзор матча Евро-2024
Румыния - Украина 3:0 видео голов и обзор матча Евро-2024

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