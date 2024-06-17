Фанаты Румынии пронесли флаг "ДНР" на матч с Украиной
Румынские болельщики поддержали оккупацию Украины.
В рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы-2024 сборная Украины встречается с командой Румынии.
Поединок проходит на Альянц-Арене, на которую румынские фанаты пронесли флаг террористической организации "днр".
На старте второго тайма румынская сборная выигрывает - 3:0.
Отметим, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Румыния - Украина.
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