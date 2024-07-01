Франція - Бельгія: Огляд та результат матчу Євро-2024

Коллектив Дидье Дешама дошел до четвертьфинала Евро, не забив ни одного гола с игры.

В рамках 1/8 финала Евро-2024 Франция встретилась с Бельгией.

Коллектив Дидье Дешама, в целом, владел инициативой в этом матче и имел еще в первом тайме несколько моментов, чтобы забить, в частности, Маркус Тюрам опасно пробивал в конце 45-минутки.

Однако, свой момент был и у "красных дьяволов". Кевин де Брюйне неудобно для Майка Меньяна пробивал по воротам со штрафного, но голкипер справился.

Во втором тайме тенденция сохранилась, более того, "Les Bleus" усилили интенсивность и количество атак на ворота Куна Кастельса, и это в конце концов принесло свои плоды, хотя, возможно и не так, как хотелось бы французам.

На 87-ой минуте Рандал Коло Муани, который вышел на замену, пробил в Яна Вертонгена и от защитника мяч залетел в ворота. Бельгийцы сразу побежали отыгрываться, но времени им не хватило.

Статистика матча Евро-2024 Франция - Бельгия

Франция - Бельгия 1:0

Гол: Вертонген (автогол), 87.

xG: 1.36 - 0.22

Удары: 20 - 5

Удары в створ ворот: 2 - 3

Владение мячом: 55 - 45%

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