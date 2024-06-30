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Германия - Дания 2:0: обзор матча и результат игры 29.06.2024

И даже игра феноменального Каспера Шмейхеля на спасла датчан от вылета с турнира.
Сегодня, 00:26
Кай Хаверц / Getty Images
Кай Хаверц / Getty Images

В субботу, 29 июня, в Дортмунде на Сигнал Идуна Парк прошел матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года, в котором встретились сборные Германии и Дании.

Немецкая команда активнее провела первую часть первого тайма, и лишь героические усилия Каспера Шмейхеля помешали ей забить.

На 36-й минуте матч был прерван по необычной причине - Майкл Оливер увел команды с поля из-за дождя и молний, которые сверкали над ареной. А спустя несколько минут начался еще и град. Матч возобновился спустя 25 минут. 

Сразу после перерыва Дания создала несколько отличных моментов. Один из них завершился голом в исполнении Йоахима Андерсена. Однако после консультации с VAR взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Иронично, но через несколько минут именно Андерсен стал причиной назначения пенальти в ворота датской сборной - мяч попал ему в руку.

К "точке" подошел Кай Хаверц. И хотя Шмейхель угадал направление удара, спасти свою команду он не смог - игрок Арсенала попал прямо в правый нижний угол.

Источник: Getty Images

Вскоре команды обменялись моментами Хаверца и Хойлунда, а на 68-й минуте немцы удвоили преимущество. Джамал Мусиала ворвался в штрафную соперника и обводящим ударом отправил мяч в дальний угол.

После этого Дания словно потеряла надежду на успешный вечер. А Германия продолжила атаковать и даже свогла довести счет до разгромного, гго гол Флориана Вирца отменили из-за офсайда.

В итоге Германия идет в 1/4 финала, где она встретится с победителем пары Испания - Грузия.

Статистика матча Германия - Дания 1/8 финала Евро-2024

Германия - Дания 2:0
Голы: Хаверц, 53 (пен.), Мусиала, 68.

Ожидаемые голы (xG): 2.40 - 1.04
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 17 - 11
Удары в створ: 10 - 2
Фолы: 7 - 15

Германия: Нойер - Киммих, Рюдигер, Шлоттербек, Раум (Хенрикс, 80) - Андрих (Джан, 64), Кроос, Сане (Антон, 88), Гюндоган (Фюллькруг, 64), Мусиала (Вирц, 80) - Хаверц.

Дания: Шмейхель - Андерсен, Вестергор, Кристенсен (Бруун Ларсен, 81) - Ба (Кристиансен, 81), Дилейни (Нергор, 69), Хойбьерг, Меле - Сков Ольсен (Поульсен, 69), Хойлунд (Винд, 81), Эриксен.

Предупреждения: Андерсен, Меле.

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